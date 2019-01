Ex gerente de BPA compromete a ex funcionario aprista Miguel Atala

Por más de seis horas, Francesc Pérez, ex gerente general de la Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay (2006 a 2010), quien gestionó las cuentas de ex altos funcionarios peruanos, en especial del segundo gobierno de Alan García , declaró ayer, en ese principado, ante el equipo Lava Jato, y complicó la situación de Miguel Atala , ex presidente de Petroperú en la gestión aprista, entre otros.

La diligencia de ayer estuvo a cargo de la fiscal Norma Mori y el interrogado respondió en calidad de imputado en Andorra. También participó el procurador ad hoc Jorge Ramírez.

Una fuente de Perú21 informó que fue una “diligencia productiva” porque el ex gerente general de la BPA “se ha reafirmado en sus declaraciones y ha dado nueva información a los fiscales peruanos. Pérez habló mucho de Atala y dio detalles de su participación y el modus operandi para concretar las operaciones”.

En base a sus declaraciones y por la información que maneja el equipo Lava Jato, la fuente indicó que todo apunta a que la offshore Ammarin Investment Inc, de Atala, amigo de Alan García, recibió dinero de la ‘Caja 2’ (División de Operaciones Estructuradas) de Odebrecht. En esa cuenta, abierta por Atala en Andorra, se depositó más de US$1 millón 300 mil, entre noviembre de 2007 y febrero de 2008. Klienfeld Services, desde donde se transfirió la millonaria cifra, era una offshore dependiente de la referida ‘Caja 2’, que servía para las coimas.

En su declaración, Pérez informó que en diversas ocasiones se reunió en el Perú y en Uruguay con Atala y con otros ex funcionarios apristas.

Detalló al equipo Lava Jato, que preside el fiscal Rafael Vela, que en Montevideo se encontró con Horacio Cánepa, quien emitió 17 laudos a favor de Odebrecht, y con Juan Carlos Zevallos, ex presidente de Ositran entre 2006 y 2011.

Zevallos es investigado por recibir sobornos por US$750 mil de parte Odebrecht, para favorecerla en la ejecución de los tramos II y III de la IIRSA Sur.

OAS Y CAMARGO TAMBIÉN



Al igual que Odebrecht, la BPA también abrió cuentas a personajes peruanos que habrían recibido sobornos de las constructoras brasileñas Camargo Correa y OAS.

En mayo de 2018, el diario El País informó que Camargo Correa movió 100 millones de dólares entre 2008 y 2011 en un banco de Andorra para pagar presuntos “sobornos”.

Cabe anotar que el delator brasileño del caso Lava Jato, Roberto Trombeta, reveló ante la Fiscalía brasileña que, a través de contratos ficticios en el proyecto Línea Amarilla o Vía Parque Rímac, la constructora OAS desvió 6’150,000 dólares para el pago de presuntos sobornos. El desvío se efectuó entre 2012 y 2013.

Para corroborar lo dicho por el interrogado, el equipo Lava Jato recibirá hoy una serie de documentos de la BPA y de la Policía y Fiscalía de ese país.

TENGA EN CUENTA



- Francesc Pérez, ex gerente de la BPA, será interrogado hoy por el fiscal José Domingo Pérez, que investiga el Metro de Lima. Odebrecht informó que desembolsaron US$24.4 millones en coimas por esta concesión, según el testimonio de Carlos Nostre.



- El ex gerente de la BPA dijo ante los fiscales peruanos que conoce a Edwin Luyo, quien fue el presidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima. Él y el viceministro aprista Jorge Cuba recibieron una parte de los sobornos.