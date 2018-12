Alan García: “Estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones”

El presidente Alan García emitió un comunicado esta mañana luego que el Gobierno de Uruguay le negase el asilo diplomático que solicitó hace quince días. “Estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones”, indicó.

"Al conocer la decisión del gobierno de Uruguay he abandonado esta mañana la sede de su embajada. Declaro que solicité el asilo, previsto en la Constitución, ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido este paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan así como he concurrido ya a 49 citaciones fiscales, judiciales y del Congreso", indica la misiva firmada por García y leída por su secretario, Ricardo Pinedo.

El comunicado fue compartido a las afueras del domicilio del ex presidente, en Miraflores, a donde se dirigió luego de abandonar la residencia del embajador uruguayo.

El ex mandatario volvió a refirmar que no tiene ningún acto de corrupción, "mucho menos con la empresa Odebrecht. Señaló que las vinculaciones a la empresa brasileña solo son "rumores y especulaciones".

"Cuando se me convoque asistiré con puntualidad c omo lo he venido haciendo, y esperando que sean ajenas a la verdad las versiones sobre una detención arbitraria", señaló García Pérez.

El ex mandatario también agradeció al embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros "por la hospitalidad brindada".