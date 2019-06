Abogado de Alan García: 'José Domingo Pérez tiene celular del expresidente de manera ilegal'

Erasmo Reyna , exviceministro de Justicia y quien fue abogado del fallecido expresidente Alan García, aseguró que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar el celular del exmandatario busca convalidar el tiempo que lo ha tenido en su poder.

"No solamente están buscando incautar el bien [el celular], que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril", sostuvo en diálogo con el diario Correo.

"Lo tiene de manera ilegal por que recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial le autorice para poder justamente tener este bien. [...] Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice", señaló.

Reyna recordó que el hijo mayor del ex jefe del Estado, Alan García Nores solicitó hace algunas semanas la entrega de los objetos personales de su padre, los cuales no han sido devueltos aún.

"No me queda duda que es una actitud perversa. Es arbitrario por que sin ninguna justificación al pedido que hizo García Nores no ha habido ninguna respuesta ni en sentido negativo ni en sentido afirmativo", indicó.

El letrado sugirió que el celular del ex mandatario podría haber "pasado por algún tipo de examen sin ninguna autorización".

"Está apelando a esta instancia [...] porque pretende convalidar este acto arbitrario e ilegal", manifestó.

Finalmente, Reyna lamentó que hasta el momento no se hayan entregado los documentos y bienes personales del fallecido ex presidente.

Advirtió que esta situación está afectando al hijo menor de García Pérez quien necesita el pasaporte de su padre para un trámite.

Este viernes se conoció que el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial la incautación del teléfono celular que usaba el ex presidente Alan García Pérez.

Esto debido a que el teléfono móvil permitiría complementar y registrar información para el caso Metro de Lima.