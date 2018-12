Alan García intenta entorpecer el peritaje a vehículo policial

El ex mandatario Alan García intentará una nueva maniobra para entorpecer el trabajo del Ministerio Público . Esta vez pedirá que peritos internacionales y sus peritos de parte intervengan en la inspección que se realizará a los equipos hallados en un vehículo policial que se encontraba en los alrededores de su vivienda en Miraflores.

Erasmo Reyna, abogado del ex jefe de Estado, explicó a Perú21 que, tras el deslacrado de los equipos hallados en la camioneta que culminó ayer, esperan contar con la participación de esos profesionales para “garantizar” los resultados de la diligencia.

“Queremos asegurar lo que se haga en los peritajes y que sea con el máximo de exhaustividad, con la mayor objetividad”, manifestó.

Cuando se le consultó si desconfiaba del trabajo de los peritos de la Fiscalía, Reyna sostuvo que esa desconfianza “no es personal” e insistió en que es una preocupación de su patrocinado “brindar mayor seguridad a la investigación”.

No obstante, fuentes cercanas a la fiscal Janet Bernal, a cargo del caso, señalaron a este diario que los encargados del peritaje serán los especialistas del Ministerio Público. No permitirá más intervenciones.

Añadieron que la fiscal permitirá que los peritos de García realicen su propia inspección, pero una vez que los profesionales de la Fiscalía cumplan con entregar su informe.

El peritaje –que aún no tiene fecha de realización– consistirá en el análisis informático de software y hardware, evaluación digital forense, acústico y fonético de los equipos. La idea, según las fuentes, es que la fiscal pueda pronunciarse en enero, luego de tener el informe pericial, y así concluir si existió o no interceptación telefónica al ex mandatario, como él mismo denuncia.

TENGA EN CUENTA

* Alan García asistirá hoy (11:00 a.m.) a la Fiscalía de Miraflores para declarar sobre el supuesto chuponeo a sus comunicaciones.

* El mayor Dilton Torres y los efectivos Rolando León y Juan Nieves declararán el 21 de diciembre. El coronel Mauricio Quiroga lo hará un día después.