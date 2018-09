Alan García se distancia de otros ex mandatarios investigados por corrupción

El expresidente Alan García reiteró que no está vinculado en ningún acto de corrupción, en alusión a las investigaciones por los presuntos sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de su gobierno.

"Tras 7 años de investigaciones no existe ningún indicio, prueba, depósito, declaración ni colaborador eficaz que me vincule, como a los otros presidentes con actos ilícitos", manifestó el ex gobernante a través de su cuenta en Twitter.

" La Megacomisión, los Fiscales Peláez y Sánchez y hoy un Procurador de Humala confirman que no hay enriquecimiento ni desbalance patrimonial. Mis gastos están sustentados con mis ingresos", agregó en otro mensaje a través de la red social.

El líder aprista hizo mención al exprocurador Christian Salas quien explicó el viernes que Alan García afrontó una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y otra sobre el caso narcoindultos, pero ambas fueron archivadas.



Como se recuerda, el ex mandatario sustentó gran parte de sus ingresos sobre conferencias dictadas en el extranjero en las que recibía una remuneración de hasta US$ 100 mil. La Fiscalía de la Nación admitió esta explicación en base a documentos que lo acreditaban.

Alan García anunció el sábado 25 su retorno a la vida política activa para evitar más "conflictos internos" y consideró necesario reconstruir el Partido Aprista Peruano "desde sus cimientos" donde participará sin cargos ni reconocimientos.