Alan García dijo que no recuerda haberse reunido con Jorge Cuba

El ex mandatario Alan García acudió hoy a la sede del Ministerio Público para, ante miembros del equipo especial, declarar sobre los pagos de coimas que, según ex directivos de Odebrecht, concretó la empresa para hacerse del proyecto Metro de Lima.

Fuentes judiciales indicaron a Perú21 que el ex presidente basó su manifestación "desde el punto de vista normativo". Respecto a los decretos que su gobierno suscribió en favor de la obra, indicó que lo hizo por recomendación del entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo.

García, quien fue interrogado por la fiscal Gladys Rojas, reconoció que se reunió con el ex hombre fuerte de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y el ex directivo de la constructora en Perú, Jorge Barata, pero de manera pública.

Cuando fue consultado sobre encuentros con el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, el ex jefe de Estado dijo que no recordaba haber tenido alguna reunión con él. En todo caso, indicaron las fuentes, sostuvo que si alguna vez Cuba acudió a Palacio de Gobierno lo habría hecho con Cornejo. Precisamente, el ex ministro fue citado a declarar por la Fiscalía para este jueves.

Jorge Cuba, como se sabe, se encuentra detenido de manera preventiva. De acuerdo a Barata, el ex funcionario recibió US$8 millones en sobornos para adjudicar el tren eléctrico al consorcio que lideró Odebrecht.

Sin embargo, en un último interrogatorio, el ex director de contratos de Odebrecht, Carlos Nostre, contó a fiscales peruanos que se desembolsaron cerca de US$7 millones en el tramo 1 y US$17 millones por el tramo 2 del metro.

De esos montos, que suman US$24 millones, aseguró que US$10 millones fueron repartidos entre Cuba y los otros ex servidores públicos que están detenidos por el mismo caso, como Edwin Luyo. Sin embargo, Nostre aseveró que solo Barata puede decir a quién se entregó los US$14 millones restantes.

Las fuentes revelaron que la manifestación del 24 de setiembre brindada por Cuba, quien busca retomar la colaboración eficaz, fue declarada en reserva por 20 días.

Asimismo, se supo que la manifestación brindada por Alan García -que duró cerca de cuatro horas- fue suspendida por la fiscal Rojas "por cuestión de tiempo".

Tras culminar la diligencia, García tuiteó: "Exigí y exigiré la pena más severa para los miserables que exigieron sobornos dañando la imagen de la obra más importante para el pueblo: el Tren Eléctrico".