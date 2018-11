Alan García dice que conferencia en Brasil fue contratada por una agencia y que pagó impuestos por ella

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente Alan García desvirtuó el informe periodístico de IDL Reporteros que señala que el ex mandatario recibió US$ 100 mil dólares por una conferencia en Sao Paulo, Brasil, para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) en 2012.

El dinero, según la publicación, habría salido de la Caja 2 de la división de ‘operaciones estructuradas’ de la empresa brasileña de donde se pagaban "coimas y otras operaciones financieras clandestinas)".

Según IDL-Reportero, se creó un "escenario ficticio" para "simular un origen diferente del pago".

"El supuesto contratante, José Américo Spinola fue solo el intermediario entre el dinero de la Caja 2 y Alan García. Dicho intermediario era un operador contratado por la oficina de operaciones estructuradas, que pocos años después, al estallar el caso Lava Jato, pasó a ser un delator premiado en Brasil", agrega.

Ante esta información, García respondió: "Refrito y falsedad de IDL. Una de mis 34 conferencias internacionales una fue ante la Federacion Industrial de Sao Paolo contratada por la agencia Spinola. Hubo prensa del Perú y Brasil y pagué aquí impuestos sobre ella".

— Alan García (@AlanGarciaPeru) 15 de noviembre de 2018

Lo hizo apenas minutos después de abandonar la sede anticorrupción del Ministerio Público a donde acudió para ser interrogado por el fiscal José Domingo Pérez por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima. La audiencia, sin embargo, se frustró.