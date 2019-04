Alan García un día antes de dispararse: "Creo en la vida después de la muerte" [VIDEO]

Alan García, horas antes de dispararse en el interior de su casa cuando estaba siendo intervenido por orden de la Fiscalía, se pronunció sobre sus creencias religiosas y aseguró que cree en "la vida después de la muerte".

En una larga entrevista con RPP Noticias, el ex presidente de la República señaló que estaba confiado en tener un "pequeño sitio en la historia del Perú".

"Es una situación fea y si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria… Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Confío en la historia. Soy cristiano. Creo en la vida después de la muerte. Creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú", señaló García reflexivamente anoche.

García desestimó las acusaciones en su contra de la Fiscalía. "Todo es especulación, y con especulaciones no se priva a una persona de su libertad. Ni siquiera de manera preliminar", aseveró.

CRÍTICO

Sin embargo, esta mañana tomó la decisión de dispararse.



Zulema Tomás, titular del Ministerio de Salud, en conferencia de prensa, anunció que el estado del ex presidente Alan García es "crítico" y continúa siendo intervenido.

"Está en sala de operaciones en estos momentos. La situación es muy crítica y muy grave. Ha hecho tres paros cardíacos durante la operación", indicó.