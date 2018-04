El líder aprista Alan García culpó a los ex gobernantes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala del aumento de la pobreza en el Perú, tras el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el reporte, la pobreza monetaria afectó al 21,7% de la población (en el 2016 era 20.7%). En concreto, hay 375 mil nuevos pobres a nivel nacional.

"Del 2006 al 2011 la pobreza bajó de 49% a 21% .De haber continuado las políticas de lucha contra la pobreza estaríamos en 10% pero estamos en 22% y hoy 7 millones son pobres gracias a Humala y PPK", escribió García en su cuenta de Twitter.

El reporte sobre los Resultados de la Pobreza Monetaria en el Perú 2017 precisa que en el decenio (2007-2017) , la pobreza monetaria disminuyó en 5 millones 180 mil personas y en el quinquenio (2013-2017) lo hizo en 872 mil personas.

El INEI explicó que la pobreza se mide bajo el enfoque monetario y se utiliza el gasto como indicador de bienestar. "Para medir la pobreza es necesario contar con el valor de la canasta mínima alimentaria, cuyo costo para el 2017 fue S/ 338 por persona (para una familia de cuatro miembros el costo de la canasta es de S/ 1352)", detalló.

Añadió que las personas cuyo gasto per cápita es menor a la línea de pobreza son considerados pobres, mientras que los pobres extremos son aquellos que no cubren el valor de la canasta alimentaria de S/183 per cápita (S/732 para una familia de cuatro miembros).