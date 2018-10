Alan García: "Al corrupto Jorge Cuba debe imponérsele la pena más alta"

El ex presidente Alan García arremetió hoy contra el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, quien según distintas versiones de ex directivos de Odebrecht, recibió sobornos a cambio de conceder la línea 1 del Metro de Lima a la constructora brasileña.

Ayer, el ex director de contratos de la empresa, Carlos Nostre, declaró a fiscales peruanos que se desembolsaron cerca de US$7 millones en sobornos en el tramo 1 y US$17 millones por el tramo 2. El funcionario con el que coordinó la entrega, señalaron las fuentes, fue el detenido Cuba, según contaron fuentes judiciales a Perú21.

Tras conocer este testimonio, García tuiteó: "Al corrupto Cuba debe imponérsele la pena más alta por exigir sobornos. Dañó la imagen de la obra más importante hecha en favor del pueblo: el Tren Eléctrico".

Al corrupto Cuba debe imponérsele la pena más alta por exigir sobornos. Dañó la imagen de la obra más importante hecha en favor del pueblo: el Tren Eléctrico — Alan García (@AlanGarciaPeru) 5 de octubre de 2018

Nostre contó que las coimas se maquillaron con los “riesgos adicionales” que se consignaban en los contratos.

Dijo que no podía confirmar si Alan García o el ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo, recibieron dinero ilícito. Indicó que solo Jorge Barata, ex representante de la firma en Perú, puede dar los detalles.

Precisamente, fue Barata quien reveló en su primer interrogatorio -en diciembre de 2016- que se pagaron coimas a Cuba para que la firma se adjudique la obra del tren eléctrico.