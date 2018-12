El coronel de la PNP , Mauricio Quiroga, negó que la Policía Nacional esté chuponeando al ex presidente Alan García , en su domicilio. Lugar en donde se desató una disputa entre los simpatizantes apristas y la Policía.

"Hay una orden de prevención para que no se cometan actos de vandalismo en la casa de ex presidente. No estamos realizando ningún trabajo diferente a lo que estamos diciendo", manifestó Quiroga.

"Trabajo en inteligencia y todas son mentiras. La policía está para proteger y para servir. Hemos evidenciado como al doctor Alva Castro lo han golpeado. Nosotros buscamos proteger a todas las autoridades", agregó.

Coronel Mauricio Quiroga: "¿Cree que un vehículo con placa oficial va a hacer algo ilegal?". (Canal N)

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Perú21 que las personas que se encuentran al interior del auto con placa oficial son agentes de inteligencia "haciendo su trabajo".

Respecto a una mochila con supuesto material propio del chuponeo, el coronel afirmó que en esta "no hay nada". "Este no es un vehículo de chuponeo para nada. Cree que un vehículo con placa oficial va a hacer algo ilegal".

Quiroga afirmó que la presencia de la policía es parte de un plan de protección ordenado por el comandante general de la Policía.