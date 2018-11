Alan García comparte video donde Juan Luis Cipriani defiende el asilo

El ex presidente Alan García tuiteó este domingo en medio de su espera por saber cuál será el resultado de su solicitud de asilo al Gobierno de Uruguay. El líder aprista compartió unas palabras del Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani.

En el video compartido por García Pérez, se escucha defender al cardenal el derecho al asilo. "Es una herramienta de la democracia", señala.

"Un grupo está imponiendo su pensamiento al otro. Estamos metiéndonos con nuestro querido país hermano de Uruguay. El asilo es una herramienta de la democracia. No es una escapatoria ni un agravio, solamente es una manera de defenderse cuando uno piensa que su derecho y su dignidad está en peligro. Uno se asila y es una formula que concibe la democracia para poder ayudar (…) Veo que le dicen a Urruguay de todo si es que acepta el asilo.. hay que respetar las formas", indica.

El Arzobispo de Lima también se refirió a las medidas de prisión preventiva, opinión que también fue compartida por el ex presidente.

“Igual digo en el caso de las prisiones preventivas en donde meten a la cárcel… ‘ quiero verte de cerca no te vayas a escapar’. La gente tiene derecho a que primero se defienda y haya una sentencia. No se trata de decir ‘Cipriani defiende la corrupción’. No. ‘Cipriani defiende a las personas y defiende los derechos’.

Alar García cumplió este sábado una semana en los interiores de la residencia del embajador de Uruguay en Lima. El ex presidente está a la espera de la resolución acerca de su pedido de asilo al gobierno uruguayo.