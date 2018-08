Alan García fue citado para hoy por la Fiscalía

El ex presidente Alan García fue citado para hoy por el equipo especial del Ministerio Público , a fin de que amplíe su declaración testimonial en el proceso por la concesión del proyecto Gasoducto del Sur.

García ha señalado que durante su gobierno se firmó un contrato para la realización de dicho proyecto por US$1,800 millones, pero que el monto se incrementó en la gestión de Ollanta Humala hasta llegar a US$7 mil millones.

En esta investigación están incluidos Humala y su esposa Nadine Heredia.

Perú21 conoció que el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski también fue citado para ayer, pero no acudió a la diligencia. Alegó que por problemas de salud –argumento que usó para pedir autorización de salida del país– no podía asistir.