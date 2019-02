Alan García asegura que no está involucrado en casos de coimas

El ex presidente Alan García, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que no está involucrado en casos de coimas o depósitos irregulares. En medio de su defensa acusó al gobierno de estar asociado a las empresas vinculadas al Club de la Construcción.

“Los enemigos seguirán frustrados. A dos años de investigaciones, delaciones, cuentas y colaboradores eficaces, nada me vincula con coimas y depósitos. Pero el gobierno sí está embarrado con el Club de la Construcción”, dijo vía Twitter.

Los enemigos seguirán frustrados. A 2 años de investigaciones delaciones, cuentas y colaboradores eficaces nada me vincula con coimas y depósitos. Pero el gobierno si está embarrado con el #ClubdelaCorrupcion. — Alan García (@AlanGarciaPeru) February 15, 2019

Lo dicho por el ex jefe de Estado aprista se da luego de conocerse que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitó al Congreso copias certificadas del informe en minoría elaborado por el legislador Humberto Morales (Frente Amplio) que lo involucra.

Asimismo, a través de un segundo tuit, García reiteró que no se vendió ni durante su gobierno, ni luego del mismo.

“A los especuladores y enemigos: Si no me vendí por millones como los otros, ¿por qué me vendería por 70 mil dólares de una conferencia real y pública y un año después del gobierno? La historia aprista y el orgullo no tienen precio”, concluyó.