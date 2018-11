Alan García arremete otra vez contra el gobierno y le restan importancia

Desde su cuenta de Twitter, el ex presidente Alan García volvió a arremeter contra la gestión del presidente Martín Vizcarra y compartió un video de una conferencia de prensa en la que el premier César Villanueva señalaba que era prioridad atender las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Amenazar y chantajear a las instituciones no es democrático. Que quede bien claro, y menos para blindarse desde el poder. Matones más feroces hemos visto el 68 y 92; y terminaron muy mal”, escribió en su cuenta el ex mandatario.

El último jueves, a través de Twitter, García ya había deslizado la idea de que el presidente Martín Vizcarra y el premier estaban detrás del encarcelamiento a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y que planeaban un golpe de Estado al exigir al Congreso que expulse a Chávarry de la Fiscalía.

Tras el nuevo mensaje, Perú21 se comunicó con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien restó importancia a la postura del ex gobernante. “No sé por qué se siente amenazado”, declaró.

Se le consultó las razones por las que, en su opinión, García lanzaba este tipo de expresiones. “No tengo ninguna ideal del porqué”, replicó.

“Déjalo ahí con sus opiniones. Acá nadie se está metiendo con nadie. Nada de lo que pueda decir es golpe de Estado, no tiene ningún sentido. Nosotros seguimos trabajando tranquilos”, subrayó.

LO DESACREDITAN



Desde el oficialismo también se pronunciaron. “Es su estilo, pero lo que no se veía en el año 68 eran ex presidentes alentando golpes de Estado. Acá no hay ningún chantaje”, señaló Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio (PpK).

En diálogo con este diario, advirtió que “es muy grave e irresponsable hablar de golpe”.

En la misma línea, Marco Arana, del Frente Amplio (FA), sostuvo que “es repudiable que un ex mandatario se refiera de esta manera cuando es una persona involucrada en numerosos escándalos de corrupción”.

“Se encuentra en la desesperación de que termine en la cárcel igual que Keiko. Si de actitudes matonescas se trata, están las suyas cuando en una marcha pateó a un ciudadano”, añadió.

En tanto, Víctor Andrés García Belaunde (AP) dijo a este diario que no cree mucho en lo que diga Alan García porque “actúa de acuerdo a sus intereses”. “No tiene capacidad de amenazar porque hoy, ¿qué es? ¿Es un personaje que tiene un partido sólido? No. Tiene una bancada pequeña y tiene una recordación mala”, indicó.

Por último, Eloy Narváez, vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), sostuvo que si el ex jefe de Estado tiene información de lo que está pasando en el país, que lo diga. “Yo no creo que haya algún interés de parte del gobierno de hacer un golpe”, puntualizó.

DATOS



- Días atrás, el presidente Martín Vizcarra señaló que su gobierno es respetuoso de las normas constitucionales y de la independencia de cada institución.



- “Debemos trabajar juntos en la lucha frontal contra la corrupción. En democracia, sin amenazas, ni blindajes. Pongamos el Perú primero”, escribió.



- Lo dicho por el jefe de Estado fue en respuesta a García, quien un día atrás había puesto sobre el tapete un presunto golpe de Estado.