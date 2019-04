Alan García: los argumentos de la Fiscalía para pedir su detención preliminar

Minutos antes de ser detenido por la Policía en su casa de Miraflores, pasadas las 6:00 am de hoy, el ex mandatario Alan García se encerró en su habitación y se dio un disparo de muerte en la cabeza. Sabía lo que se le venía, un largo proceso judicial en el que debía defenderse de las imputaciones hechas por el fiscal José Domingo Pérez.

La orden judicial dictada por el magistrado Juan Sánchez Balbuena, a la que accedió Perú21, acoge el argumento del Ministerio Público que denunció la entrega de millonarios soborno de la empresa Odebrecht a García en operaciones que se concretaron mientras este era presidente de la República (2006-2011).

De acuerdo a la hipótesis, el ex jefe de Estado se coludió con el ex mandamás de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para conceder a la compañía la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima a cambio de coimas.

"Para tal efecto, (Alan García) habría determinado la modificación del marco legal previo establecido para iniciar la ejecución de proyectos de infraestructura por parte del Estado con la emisión de decretos de urgencia (...) con la finalidad de establecer procedimiento especial en la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de transportes terrestres", se lee en el sustento.

El dinero ilícito, que según la investigación ascendió a más de US$4 millones, no fue directamente a García sino a su entonces secretario presidencial Luis Nava Guibert. Nava Guibert fue identificado en los registros de la compañía brasileña como 'chalán' y figura como destinario de varias transferencias.

Por estas maniobras financieras es que el fiscal Pérez imputa al ex jefe de Estado el delito de lavado de activos, ya que habría introducido al sistema económico dinero de procedencia ilícita. Pero además, le atribuye ser el jefe de una organización criminal que habría tenido como miembros a las referidas personas.

En su requerimiento, Pérez advirtió que existía riesgo de fuga por parte de Alan García y como argumento recordó que, teniendo impedimento de salida del país, el ex mandatario buscó asilarse en la embajada de Uruguay en Lima.

Los coimputados

Otro ex funcionario identificado en estas operaciones es Miguel Atala Herrera. De esos US$4 millones, US$1'300,000 fueron a parar a una cuenta de Atala creada en la Banca Privada de Andorra. En esas operaciones también habrían participado el hijo de Luis Nava, José Nava Mendiola, y el de Mituel Atala, Samir Atala Nemi.

La detención preliminar de diez días dictada por Sánchez Balbuena alcanza a los antes mencionados y también al ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo; el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras; el ex miembro del Comité de Licitación del Metro; Jorge Luis Menacho Pérez; y el ex director de Provías Nacional, Raúl Antonio Torres Trujillo.

En los últimos días, García reiteraba que él no recibió dinero de Odebrecht. Incluso, ayer manifestó que esperaba las declaraciones que el 23 de abril brindará Jorge Barata al fiscal Pérez en Brasil para que "se termine esta telenovela".