El congresista Richard Arce (Nuevo Perú) le respondió a Erasmo Reyna, abogado del ex presidente Alan García , quien amenazó con querellarlo por afirmar que recibió coimas de la empresa brasileña Odebrecht durante su gestión (2006-2011).

De esta manera, Arce respondió a la carta notarial enviada el pasado 5 de noviembre a su despacho, donde el abogado del líder aprista le exigía rectificarse o de lo contrario lo denunciaría por el delito de difamación.

"¡Me ratifico! Sr. Reyna hay serias evidencias q indicarían los vínculos de Alan García con los sobornos de los USD 8 millones depositados en las cuentas de altos funcionarios/testaferros de su Gob. Si cree temeraria[s] mis presunciones, EXHORTO a su patrocinado a demandarme!", escribió Arce en Twitter.

"Según las confesiones sinceras de ex funcionarios, los sobornos habrían sido más de USD 24 millones. Y hay más. Hoy IDL Reporteros informa que el 'generoso' pago de la conferencia de Alan García en Brasil habría salido de la Caja 2 de Odebrecht. No, la planta no llega sola", agregó el parlamentario.

El post en Twitter está acompañado de un oficio, donde Arce responde a la carta notarial enviada por el abogado de Alan García, donde precisa que se ratifica en sus declaraciones sobre el involucramiento del exmandatario "por corrupción en la ejecución del contrato de las obras del Metro de Lima".

"Emplazo a su patrocinado a defenderse por sí y para sí, con respecto a las serias evidencias derivadas en la confesión sincera de don Miguel Ángel Navarro Portugal, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante su segundo gobierno, quien abunda en la existencia de indicios suficientes de tales crímenes", expresó.

Como se recuerda, Arce refirió que causa indignación que se haya excluido a García del informe final del caso Lava Jato, pese a que se tiene conocimiento que ha recibido más de 8 millones en coima durante su gobierno por el tema del tren eléctrico.

Ante ello, Erasmo Reyna anunció una demanda contra el legislador de Nuevo Perú. "Considerando que dichas afirmaciones, tan falsas como temerarias, dañan a la persona de mi patrocinado y defendido don Alan García Pérez (…) mediante la presente le requiero para que en el plazo de 24 horas proceda a rectificarse y pedir las disculpas públicas del caso", señaló el abogado del exmandatario en su carta notarial del 5 de noviembre.