Alan García apela a medias verdades para defenderse y justificar pedido de asilo

En el cuarto día residiendo en la casa del embajador de Uruguay en Lima, tras pedir asilo a ese país, el ex mandatario Alan García se pronunció ayer e insistió en que es víctima de persecución política, una condición que el Ejecutivo ha rechazado abiertamente.

A través de una carta dirigida a la opinión pública, el ex mandatario –sobre quien pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses– enumera nueve argumentos que, según su criterio, sustentan su posición.

Así, precisa una serie de investigaciones que se le siguió desde la Fiscalía y el Congreso de la República en las que –de acuerdo a su versión– no se le halló responsabilidad penal ni constitucional.

García señaló que, en 2013, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, inició de oficio una indagación en su contra sobre enriquecimiento ilícito, pero que al final no se demostró que haya incurrido en tal delito.

Al respecto, el ex fiscal superior Avelino Guillén esclareció que esa indagación de Peláez “fue muy cuestionada”.

“En realidad, fue una indagación bastante débil y se demostró que uno de los peritos de la Fiscalía que intervino era militante aprista; en consecuencia, ¿de qué imparcialidad hablábamos? Y tampoco se profundizó en las investigaciones”, comentó a Perú21.

Otro de los hechos a los que hace referencia es el informe de la megacomisión del Parlamento, que se creó durante el quinquenio 2011-2016 para investigar presuntos actos de corrupción durante su gobierno (2006-2011), y que –según dijo– tampoco le halló “indicio o prueba de enriquecimiento ilícito”.

No obstante, Sergio Tejada, ex legislador que presidió esa megacomisión, expresó que el ex jefe de Estado “ha hecho gala de deshonestidad intelectual” al citar una conclusión “que no forma parte de ninguno de los informes” de ese grupo.

“Lo que se dice (en el informe) es que era previsible que García Pérez no utilizara sus cuentas personales para recibir sobornos, pero podía haber utilizado mecanismos más complejos que involucrarían a presuntos testaferros y que había indicios de ello”, expresó Tejada en un pronunciamiento público en respuesta a García.

El ex mandatario también asegura que el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez “ordenó el archivamiento de nuevas investigaciones” sobre enriquecimiento patrimonial.

Pero Sánchez, en comunicación con este diario, recordó que ese caso se archivó por una sentencia de amparo que emitió el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional, y ello lo consignó en su resolución del 2 de julio. No porque fuera inocente. “No podía investigar por mandato judicial, era una acción constitucional contra la cual no podía ir”, dijo.

Por su parte, el legislador Gino Costa dijo que con la carta “se demuestra” que la comisión Lava Jato “jugó en pared” con Alan García porque ahora aduce que ese grupo lo excluyó de responsabilidades.