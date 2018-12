Alan García no acudió a Fiscalía para responder por supuesta interceptación telefónica

El ex mandatario Alan García no acudió hoy a la Fiscalía de Miraflores para responder por la supuesta interceptación telefónica de la que habría sido objeto el pasado 5 de diciembre, como lo denunció él mismo.

García había sido citado para las 11:00 am. Perú21 conoció que Erasmo Reyna, abogado del ex jefe de Estado, informó esta mañana a la fiscal Janet Bernal que su patrocinado no iba a acudir a su despacho debido a que "se sentía mal de salud".

No obstante, contaron fuentes fiscales, el letrado no presentó documentación que acredite que el ex mandatario sufre de algún mal. En ese sentido no se ha dispuesto la reprogramación del interrogatorio.

Reyna también había sido convocado para las 9:00 am a fin de que se tome su declaración sobre la denuncia de supuesto 'chuponeo' a García.

Según las fuentes, el abogado ratificó que a su defendido se le interceptaron las comunicaciones de manera ilegal y que esa práctica la habría ejecutado la Policía Nacional a través de un vehículo que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda del líder aprista.

Si bien el ex presidente, a quien además se le investiga por habre recibido presunto dinero ilegal de la empresa Odebrecht, no asistió a la diligencia, sí estuvo activo en sus redes sociales a la hora en la que debía estar respondiendo las interrogantes de la fiscal Bernal.

"Entre 2006-2011 la anemia en menores de 3 años bajó de 57% a 41%. Por falta de Estado ,en 7 años, ha subido a 44,6%. Es el problema más grave que afronta el Perú: 600 mil niños sin derecho al pleno desarrollo cognoscitivo", tuiteó a las 11:45 am.