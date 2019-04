Abogado de Alan García pide que fiscalía precise vínculos con Luis Nava y Atala

El abogado del ex presidente Alan García , Erasmo Reyna, envió un pedido formal al Ministerio Público para que precise qué actos vincularían a su defendido con los actos que implican a su ex secretario de Presidencia, Luis Nava, y al ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, con presuntos pagos de coimas de parte de Odebrecht.

"He pedido al fiscal (José Domingo) Pérez, para poder ejercer derecho de defensa, precise qué hechos amparan su pedido para que se investigue a Alan García sobre actos que solo vincularían a los señores (Luis) Nava y (Miguel) Atala. Es un pedido de orden constitucional que debe responder el fiscal", indició el abogado a través de Twitter.

El documento fue enviado el 15 de abril al despacho de la fiscalía contra lavado de activos para que se precisen los motivos por los cuales se acumularon las carpetas 21-2017, en la cual se investiga a Miguel Atala por los pagos que habría recibido en una cuenta offshore desde Odebrecht, y la 7-2017 que incluye el proceso por presuntas irregularidades en la licitación del tren eléctrico y donde está incluido el ex presidente Alan García.

El Ministerio Público, luego de acumular estos dos casos, procedió a pedir 18 meses de impedimento de salida del país contra Luis Nava, ex secretario y ex ministro de Alan García, y su hijo José Antonio Nava Mendiola.

Según información a la que tuvo acceso la fiscalía a través de la colaboración de Odebrecht, la constructora brasileña habría hecho desembolsos de más de US$4 millones a personas bajo el seudónimo de "Chalán" y "Bandido".

La empresa confirmó, luego de realizar una investigación interna, que ambos alias registrados en los sistemas de la caja 2 corresponden a Luis Nava y su hijo respectivamente. El dinero habría sido entregado en diversas partidas, una parte en efectivo y otra parte a través de las cuentas offshore de Miguel Atala.