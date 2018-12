Ala dura de Fuerza Popular vuelve a la carga contra Daniel Salaverry

La detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, parece haber dejado a la deriva al bloque naranja, en el que no hay tregua para las fricciones y disputas internas. Esta vez, los dardos están dirigidos al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a quien se le abriría un proceso interno por su conducta respecto a su colega de bancada Luz Salgado.

Así lo anticipó Karina Beteta, quien manifestó que, en la próxima reunión de la bancada, solicitará que se inicie una acción disciplinaria a Salaverry por el “faltamiento de respeto” a Salgado en la última sesión del Consejo Directivo.

ENEMIGO EN CASA

“Yo no soy hipócrita, (...) pediré que se inicie un proceso, como congresista y no como presidente del Congreso”, prosiguió, tras indicar que su intención no es separar o sancionar (a Salaverry) sino que “al menos dé una explicación a la bancada”.

En declaraciones a Canal N, Beteta dijo que se equivocó al darle su voto a Salaverry para que asuma la conducción del Legislativo. Indicó que FP “puso en riesgo la Mesa” debido a su postulación y se lamentó por no haber promovido la candidatura de Cecilia Chacón.

Asimismo, respondiendo a especulaciones de que Salaverry sería un colaborador eficaz de la Fiscalía en el caso contra Keiko Fujimori, indicó que no lo cree, pero que si se confirmara sería para ella “una doble decepción de tener en casa al enemigo y dormir con él”.

Perú21 intentó comunicarse con Karina Beteta, pero no contestó la llamada. Tampoco fue posible conversar con Luz Salgado. Ella sí respondió la comunicación telefónica, pero se excusó de responder.

En cambio, sí declaró a la prensa Miguel Torres, quien señaló que, en el marco de la reflexión que rodea las festividades de fin de año, “tendríamos que ver al presidente del Congreso extendiendo las disculpas correspondientes a quien ha sido también presidenta (del Parlamento) y una dama que no merece el trato que recibió”, en alusión a Salgado y a aquella frase que remeció la última Junta de Portavoces.

“Congresista Salgado, aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Respete usted. Aprenda a respetar”, le increpó Salaverry.

RESPALDO A SALAVERRY

Federico Pariona compartió la invocación de Torres, pero se pronunció en contra de una posible sanción a Salaverry. Respaldó, además, la decisión del titular del Legislativo de autorizar la inscripción de nuevos bloques y añadió que las críticas a la medida de parte del vocero Carlos Tubino son personales.

“No hay acuerdos, no hay reuniones. Mientras él (Tubino) vierta algunas opiniones que no han sido acordadas en la bancada va a ser una opinión personal. (...) Se está exagerando mucho (sobre el tema)”, subrayó.