Agustín Figueroa: "Lo de PPK en Buenos Aires fue un desatino"

Durante su participación en el XVIII Foro Iberoamérica en Argentina, el presidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a mencionar el caso de Alberto Fujimori al sostener que será noticia en algún momento, pues “está en la cárcel, está enfermo”. Al respecto, el analista político Agustín Figueroa analizó las declaraciones del mandatario y cuestionó que se vuelva a tocar el tema del indulto.

¿Cómo se toma que el presidente mencionara el tema de Alberto Fujimori en un evento internacional?

Lo que dijo en Buenos Aires (Argentina), ante el asombro del presidente argentino, Mauricio Macri, fue un desatino, un dislate. No debió decir eso porque tiene que ver con la política nacional, no con la internacional, pero es parte de una serie de desatinos que viene cometiendo sobre el mismo tema.

¿Cuáles serán las consecuencias de este comentario?

Pueden ser las mismas que han tenido antes. Da la impresión de que está manoseando el asunto, que no sabe definir. Desgraciadamente, estos dislates en público, en un país extranjero, hacen que dude de que el presidente tenga capacidad de mando y de comando para dirigir al país. La opinión pública se va desmoralizando porque ven que en su mente no lo resuelve aún.

Luego de las declaraciones del mandatario, la premier Mercedes Aráoz dijo que el tema del indulto no estaba en la agenda del Gobierno.

La palabra agenda también está siendo manoseada, pero no es un problema que esté o no, es un problema que es parte de la problemática nacional, porque el presidente lo ha convertido en eso. Además, no puede ser agenda del Ejecutivo ya que es una decisión presidencial. A veces da la sensación de que el presidente está desconectado de la realidad.

¿Por qué cree que se toca este asunto cada cierto tiempo?

No puedo adivinar, pero, desde mi punto de vista, él (PPK) no resuelve en su cerebro este problema, o está negociando con un sector de Fuerza Popular, porque en ese partido hay quienes quieren que salga el ex presidente y hay otros que no. Hay algo aquí que no sabemos.

¿Entonces no se debería ver lo del indulto hasta que se defina la decisión?

Un presidente que está en sus cabales no puede insistir tanto en un tema que es tan delicado, ni en territorio nacional ni en el extranjero. Si hay gente en el Ejecutivo o en su seudopartido que sabe que está mal y no le dice, es muy malo. Como una manera de precaución, Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, debe renunciar a la embajada de Canadá y venir al Perú. Es necesario que esté en el país porque la situación es bien delicada.

El mandatario también volvió a hablar de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y dijo que “debería haber un debido proceso” contra ellos.

Se equivocó, usó las palabras jurídicas de manera indebida. No puede salir a defender a dos ex presidentes (Ollanta Humala y Alejandro Toledo) que tienen graves acusaciones de corrupción. Da la sensación de que está defendiendo a los corruptos.

¿Por qué lo haría?

En el caso de Humala, parece que lo está defendiendo porque le está pagando los favores ya que lo ayudó a ganar las elecciones. En el caso de Toledo, se puede presumir que está defendiéndolo porque quiere cubrirse de algo.

¿Por qué cree que PPK no ha querido recibir a la comisión Lava Jato?

El presidente tiene un régimen especial, no puede ser convocado al Congreso ni ser acusado mientras esté al mando, pero desde el punto de vista político, es un desastre que el jefe de Estado no se reúna con miembros de una comisión que investiga las causas de la corrupción, cuando fue él quien prometió, en campaña, combatir este flagelo.

¿Lo perjudica esta decisión?

Lo que pienso es qué ejemplo le está dando a los peruanos. Él está empeorando su imagen al no aceptar las preguntas y repreguntas de la comisión Lava Jato, que seguramente va a tener algunas insolencias porque hay gente que ha llegado al Congreso y que tampoco tiene equilibrio emocional suficiente para hacerle una entrevista personal al presidente.

¿Deberían insistir desde la comisión?

Eso dependerá de las decisiones que ellos tomen, pero al presidente no lo pueden forzar, eso está claro, aunque él voluntariamente debería contribuir en la lucha contra la corrupción.

Cambiando de tema, la aprobación del mandatario ha caído en la encuesta de Pulso Perú a 26% en noviembre.

Me ha sorprendido que tenga tanta aprobación. Desde mi punto de vista, debería tener mucho menos por sus errores personales, su fracaso en el censo y en la reconstrucción. Sobre esto último, ha tenido que despedir a gente por la evidencia pública de que esto no está caminando.

¿Es una decisión acertada colocar al ex viceministro Edgar Quispe como director de la reconstrucción?

No lo conozco, pero él se va a encontrar con el mismo problema de Pablo de la Flor, que no tiene mando. En la reconstrucción mandan la premier y los ministros. Además, da la impresión, no puedo aseverarlo, de que se están peleando por quién maneja el dinero de la reconstrucción.

Autoficha

- “Soy periodista, analista político y catedrático. Además, estoy pensando en hacer un programa de análisis político por Internet. Creo que Vizcarra debe renunciar a la embajada porque no puede ser que cuando el presidente viaje, él deba abandonar la embajada para hacerse cargo”.



- “Tenemos derecho a dudar de los presidentes regionales, de los alcaldes y de los presidentes de la República porque han evidenciado, en muchos casos, que han sido manejados por los brasileños que corrompieron aún más a todo el Perú”.



- “El presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene a mucha gente que viene del gobierno de Ollanta Humala en puestos importantes, porque el jefe de Estado no tiene partido político, lo que tiene es un vientre de alquiler, que cada vez hace más evidente que no tiene gente”.