El presidente Martín Vizcarra cumplió ayer su primer mes en el cargo. El periodista Agustín Figueroa analiza el desempeño y los gestos del mandatario en estos primeros días de su gestión.

Cumple el presidente un mes en el cargo. Su primera entrevista fue en una radio local de Moquegua, su primera actividad fue una visita inopinada al Hospital del Niño. ¿Se puede definir cuál es su estilo?

Un mes no define nada, pero sí podemos establecer algunas comparaciones. Comienza con una buena aprobación en las encuestas. Está arriba del 50% y ese es un buen inicio después del caos que hemos vivido. También son positivas las reuniones que ha tenido el primer ministro, representando al gobierno, con todos los grupos parlamentarios, porque es evidente que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo nos estaba llevando al caos, tal como lo ha declarado el presidente en una entrevista.

¿Estos 30 primeros días, entonces, son positivos?

Lo que se ve en este mes es positivo. Creo que el presidente inspira confianza a la población. Ahora tiene que lograr que la gente confíe en su equipo, en el gabinete. Eso es muy importante. También debe tener presente que hay una inmensa cantidad de empleados públicos que han entrado por influencia política y no por necesidad del Estado. Durante el gobierno de Humala creció de una manera increíble la burocracia indebida, y también ha sucedido en el gobierno de Kuczynski, sobre todo en los últimos meses. En su última entrevista también dice que va a intentar que se elimine el voto preferencial y que se avance en la modificación constitucional para que haya bicameralidad. Eso es importante.

¿Deberían aprobarse ambas medidas?

Sin duda que sí. El voto preferencial se planteó como un remedio, pero fue peor que la enfermedad. Gracias a él, la gente del lumpen capitalismo ha entrado en los últimos congresos. No es mala idea eliminar el voto preferencial y la bicameralidad es imprescindible.

¿Con esta representación cree que podrá eliminarse el voto preferencial?

Eso lo debe responder el Congreso. Evidentemente, todos estos pésimos parlamentarios fueron elegidos con voto preferencial producto de unas campañas desmesuradas y, probablemente, con dineros de lavado de activos o de compañías corruptas, como las brasileras. Otra cosa que debe tener en cuenta el presidente es que él no es el jefe de un Estado; es el jefe de un narcoestado. En el Perú hay una enorme fuerza de lo que yo llamo lumpen capitalismo.

El negocio de los delincuentes.

Así es. Este es un país donde el contrabando es mayoritario y los que pagan los impuestos por importar o exportar son una minoría. Ese es el contrabando que ingresa al Perú. El contrabando que sale es el narcotráfico. Somos el primer exportador de cocaína, este es el paraíso del blanqueo, y el blanqueo en el Perú es narcotráfico. A ello se suma la exportación de oro ilegal, de la tala ilegal, de la pesca ilegal, de la venta de la fauna y de la flora ilegal. Eso es lo que recibe Vizcarra.

¿Y esas mafias están en las instituciones públicas?

Así es. Vizcarra es presidente de un narcoestado donde el poder del lumpen capitalismo está dominando los poderes del Estado, está infiltrado en el sistema judicial, policial, en el Ministerio Público, en el Congreso... Eso enfrenta Vizcarra. Este es su gran desafío.

Vizcarra tiene un periodo de gobierno menor al usual. ¿Le alcanzará para hacer reformas y superar el desafío?

Esa es una desventaja. Solo tiene tres años para hacer lo que, a veces, no se puede hacer ni en cinco. Esa es una de las razones por las cuales tiene que elegir bien a la gente que lo ayude a gobernar.

El presidente mencionó que él y sus ministros viajarán mucho al interior del país. Su premier dijo que no serán funcionarios de escritorio.

Ese es un lugar común. Siempre dicen “vamos a viajar”. Lo están haciendo, pero no hemos elegido al presidente para eso, lo hemos elegido para gobernar. Ahora, al pueblo le gusta que ellos viajen y me parece muy bien, pero ese no es un cambio fundamental. Sí es una diferencia con PPK, que no viajaba ni a Palacio de Gobierno.

¿Cree que, como un sector político especula, el gobierno está condicionado a Fuerza Popular (FP) o, más bien, cree que el presidente quiere gobernar dialogando con todos los bloques parlamentarios?

No podemos cerrar los ojos. La política es la ciencia de la realidad, gobernar en la realidad, y la realidad nos demuestra claramente que Vizcarra necesita a FP porque, sin ellos, no podrá sacar las leyes que necesita para gobernar. La dependencia nace de la situación. La realidad demuestra que él necesita matemáticamente de los votos de Keiko Fujimori en el Congreso.

¿Hasta dónde debe llegar esa dependencia? Recordemos que una de las primeras cosas que hizo Vizcarra fue firmar la Ley del Fortalecimiento de la Contraloría que PPK había observado porque no se incluía al Congreso.

Esas cosas se van a dar de todas maneras porque el Congreso se está dando un lugar privilegiado. El cambio no es tan radical porque, de todas maneras, la Contraloría tiene una función sobre el Congreso, el problema es que la persona elegida para ese cargo la pone el mismo Legislativo. Este es un problema que van a tener que resolver como muchos otros, pero la tendencia ahora es a trabajar coordinadamente. Eso es extraordinario para el Perú.

¿El trabajo coordinado durará hasta 2021 y Vizcarra culminará su mandato?

Bueno, habría que especular. Lo que sí le puedo decir es que Vizcarra no puede gobernar sin Keiko, y Vizcarra no necesita a Kenji para gobernar. Keiko tiene votos en el Parlamento, Kenji, no. Quien debe ayudar a la gobernabilidad es Keiko y no Kenji. Esa es la realidad.

AUTOFICHA



- “Soy periodista y también un analista político preocupado por la estabilidad y la gobernabilidad del país. Soy catedrático universitario de la Universidad San Martín de Porres (USMP) desde hace ya varios años. Estoy haciendo un trabajo de investigación, del que luego escribiré un libro”.



- “Este no es un presidente que ha asumido normalmente, ocupa la Presidencia porque PPK renunció en medio de una megacrisis política. No podemos hablar mucho de lo que hará el gobierno porque el premier aún no se ha presentado en el Congreso de la República”.



- “El 70% del presupuesto nacional va a provincias y en el presupuesto central se paga a una serie de organismos del Estado. Las provincias son muy importantes y Vizcarra y Villanueva tienen una buena experiencia. Hoy más que nunca debe haber coordinación entre los gobiernos locales y gobierno nacional”.