Conforme pasan los días y se acerca la fecha de votación para elegir a la nueva Mesa Directiva del Congreso , diversos parlamentarios comienzan a perfilar hacia qué lista podrían entregar su voto: a la de Fuerza Popular (FP) o a una lista multipartidaria, pese a que aún no se ha concretado su creación.

Entre estos legisladores están los no agrupados, que son 17. Alberto de Belaunde, ex Peruanos por el Kambio, es uno de ellos. Expresó que tanto él como Gino Costa y Vicente Zeballos apostarían por la opción alterna a la de FP.



“No creemos que el fujimorismo deba continuar en la Mesa, se necesita renovar y recuperar el prestigio del Congreso”, comentó a Perú21.

A ellos se sumaría Roberto Vieira, quien consideró que la bancada mayoritaria “no ha tenido resultados positivos” como para encabezar nuevamente el Legislativo.

En tanto, en el bloque kenjista, que suma nueve congresistas, tampoco quieren saber nada de su ex agrupación y, de acuerdo con Maritza García, también votarán a favor de la lista multipartidaria.

“Nuestro grupo sigue siendo unido, pese a que muchos creían que con la suspensión de Kenji Fujimori nos íbamos a separar. Si todos los independientes apoyamos la opción alterna, podemos hacerle frente a la de Fuerza Popular”, dijo.

¿Y los demás?

Uno de los congresistas que recientemente renunció a su bancada (Frente Amplio) es Jorge Castro, quien comentó a este diario que desea mantener “una diferencia” y que por el momento no piensa apoyar a ninguna candidatura.

“Lamentablemente hemos entrado en un tipo de desacreditación, así que hasta el momento me abstengo de votar, soy independiente y no me importa quedarme solo”, afirmó.

Quien aún no toma una decisión es la primera congresista que renunció a la bancada de FP, Yeni Vilcatoma. La legisladora indicó que está evaluando la posibilidad de formar un bloque con otros parlamentarios no agrupados, y luego votarían en grupo.

“Somos cuatro los que estamos conversando sobre el tema, pero aún no lo definimos. Por ahora esperaré para conocer qué candidatos irán en cada lista”, expresó.

Los otros dos no agrupados son Julio Rosas (ex APP) y Pedro Olaechea (ex PpK). Ninguno se ha pronunciado sobre su postura. Sin embargo, en una reciente entrevista con este diario, el ex oficialista afirmó que “la presidencia del Congreso le corresponde a Fuerza Popular” por que, según dijo, al ser la primera mayoría, no tendrían que renunciar a manejar la Mesa.