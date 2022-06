El coordinador nacional de Sierra Productiva indicó a Perú21TV que el gobierno ha descuidado la compra de fertilizantes necesarios para la agricultura y que utiliza de excusa la guerra entre Rusia y Ucrania para justificar su incapacidad.

Carlos Paredes, coordinador Nacional de Sierra Productiva

¿Cómo analiza la estrategia que tiene el gobierno para afrontar la crisis alimentaria?

Creo que el gobierno no tiene ninguna estrategia de momento. El tema de la crisis alimentaria ya viene siendo anunciado años atrás, hay una situación de desabastecimiento que se anuncia, en el mundo va a haber una crisis alimentaria que se va a expresar en hambruna. Habrá fallecidos por la falta de comida.

¿Si el gobierno sabía de la disminución en la producción de fertilizantes, desde cuando se debió licitar esta compra? El lunes nos enteramos que la licitación que lanzó el Ministerio de Agricultura se declaró desierta.

En realidad, el gobierno ha debido actuar desde el día uno que asumió el mandato e incluso esto corresponde al gobierno anterior. La situación del alza de los precios de los fertilizantes se empezó a manifestar entre julio y setiembre con bastante notoriedad. Durante el tiempo del ministro Maita, no se avanzó en la adquisición de fertilizantes. Ya van cinco ministros con el señor Alencastre y no han hecho las compras. Lo declararon desierto no porque los países que pueden abastecer no tuvieran fertilizantes para vender, sino porque el Perú ha hecho mal las cosas. El nuevo ministro tendrá que partir de bajo cero, ni siquiera de cero.

¿Con los fertilizantes orgánicos y el guano de las islas se podrá reemplazar la urea que usan algunas tierras en el país, tal y como ha dicho el gobierno?

Yo no he escuchado al gobierno hablar de los fertilizantes orgánicos, porque además, el gobierno ha soslayado la gravedad de la crisis señalando que la hambruna –que se anuncia a nivel mundial– no le va a afectar al Perú sino solo “a los ociosos”. En el país está ocurriendo algo que ha surgido desde abajo y sin ningún apoyo del Estado; de momento tenemos 16 empresas que están produciendo abonos orgánicos en base a desechos de comidas orgánicas. El gremio se llama Fabricantes de Abonos y Fertilizantes Orgánicos y demandan al gobierno que les dé atención para ofertar este producto al mercado nacional para que el Perú pueda comprar.

¿Esas iniciativas serán suficientes?

De momento sí habría necesidad de atender a estos predios de la agricultura comercial que son agroquímicodependientes, caso contrario puede ocurrir que muchas áreas no van a ser sembradas, se va a reducir la oferta y eso es lo que va a provocar una hambruna. Quizá no tanto en las zonas rurales, pero sí en las grandes ciudades.

¿Usted conoce la trayectoria del nuevo ministro de Agricultura?

El ministro Alencastre es una persona conocedora del sector agrario. Su foco de atención ha sido la gestión territorial sobre la base de las microcuencas. Sabe la relación entre el agua, el suelo y la fertilización orgánica. Sí sabe del sector, no como los ministros anteriores que no sabían ni leer ni escribir del tema agrario.

