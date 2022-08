La legisladora de Cambio Democrático, Isabel Cortez, reveló qué le dijo María del Carmen Alva antes de la agresión que sufrió en el hemiciclo, la cual ocurrió luego de que se suspendiera la sesión de pleno por incidentes.

En diálogo con la prensa, la legisladora de izquierda contó detalles de lo ocurrido previo al hecho y las palabras que dijo Alva Prieto previo a la agresión física.

“Ella tiene esa actitud siempre, ella actúa de impulsivo, de una intervención que hubo de una congresista [Norma Yarrow] que dijo que se venden por un plato de lentejas entonces empezaron a hablar de sus plagios, que copia del Congreso y no sé, el colega Wilson [Soto] se sintió deprimido, eso es lo que yo percibí y no solo yo, otros también se han acercado a decirle que esté tranquilo”, manifestó.

“[María del Carmen Alva, ¿Qué le dijo?] Me dijo que no me meta en su bancada, que me fuera de ahí, ella me dijo que me retirara de ahí, que no me metiera en su bancada pero yo le dije que no tengo por qué irme de acá, tengo derecho a estar acá y acercarme. Ahí es que ella pierde los papeles”, añadió.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El hecho ocurrió durante una suspensión del pleno luego de incidentes que ocurrieron entre Norma Yarrow y legisladores oficialistas. Aproximadamente a las 11 a.m., se conoció que el congresista Wilson Soto (Acción Popular) sufrió una descompensación.

El parlamentario se quedó sentado en su sitio y en las imágenes se puede ver cómo María del Carmen Alva se acerca, mientras otros conversan con Soto, entre ellos Isabel Cortez.

Es en ese momento en el que comienza una discusión entre Alva y Cortez delante de Wilson Soto, quien permaneció quieto en su sitio. Fue Ernesto Bustamente, de Fuerza Popular, quien separó a la expresidenta del Parlamento y se la llevó lejos mientras seguían intercambiando frases con la parlamentaria de Juntos por el Perú.

