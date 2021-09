Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre. Tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdenme. Guido Bellido me respondió ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ‘¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’, y me dijo: ‘entonces ahora solo falta que te violen’”. Patricia Chirinos, integrante de la Mesa Directiva del Congreso y parlamentaria de Avanza País, denunció en RPP que esta agresión verbal fue realizada por Guido Bellido, congresista de Perú Libre y ahora premier, en las instalaciones del Parlamento.

Partiendo desde la frase “que te preocupas de eso, anda cásate” se evidencia el retrógrado pensamiento machista que reduce a la mujer al trabajo del hogar y a la dependencia de un hombre. Como bien anota Vania Masías, eso refleja el pensamiento real de Bellido. Pero igual de grave es la agresión con connotación sexual, más aún tratándose de un delito gravísimo como es la violación. La denuncia de Chirinos generó el rechazo total de casi todos los sectores de la sociedad.

Ayer, lejos de ofrecer disculpas y de responsabilizarse por sus palabras, el premier salió a negarlo todo y usó el contexto político para intentar desmarcarse. “Es parte de una estrategia de manchar el trabajo que estamos desarrollando”, se excusó en vano.

Pero la mentira tiene patas cortas. Cuando se produjo la ofensa, en el marco de las negociaciones por el reparto de oficinas, también estuvieron presentes Jaime Quito, de Perú Libre; José Jerí, de Somos Perú, y Enrique Wong, de Podemos. Quito no recordó que haya habido agravio, pero sí confirmó que hubo un intercambio de palabras al que llamó alegremente “bromas”.

Jerí sí dejó sin piso la versión de Bellido: “El contexto era que estaban pidiendo oficinas. No recuerdo el detalle de qué es lo que dijo (Bellido), pero fueron (comentarios) desatinados en ese momento. No recuerdo con exactitud. Lo tomé como una broma de mal gusto. Todos nos miramos en señal de sorpresa”. Wong, en tanto, adelantó que dará su versión solo ante la Comisión de Ética, que aún no se instala.

RESPALDO A CHIRINOS

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, rechazó la violencia de género y extendió su solidaridad a Chirinos por la inaceptable agresión. “Como mujer y peruana rechazo cualquier expresión de violencia de género”, sostuvo. En tanto, las congresistas de las bancadas de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Juntos por el Perú, Somos Perú y el Partido Morado respaldaron a Chirinos a través de un comunicado.

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, así como Verónika Mendoza emitieron tibios comentarios sobre la denuncia, sin mencionar al agresor.

El abogado Carlos Caro detalló a este medio que la Comisión de Ética puede abrir una investigación a Bellido por violación a la ética parlamentaria. Si se probara su conducta, se le puede suspender con hasta 120 días. Además, dijo que de comprobarse el ataque verbal habría infringido la ley sobre acoso político. Igualmente, hasta podría haber incurrido en los delitos de difamación y discriminación.

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, dijo a Perú21 que esta denuncia “debe ser vista a la brevedad en el Congreso”. Esa frase de Bellido –comentó– “es un ejemplo de que en el país se mantienen este tipo de agresiones en el uso cotidiano. Esto no cabe en ningún espacio y menos en el ámbito político”.

