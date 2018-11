Los tentáculos de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto también llegaron hasta el gobernador regional del Callao, Félix Moreno Caballero.

Nuevos testimonios y hechos fueron expuestos ayer por la fiscal Giovanna Mori durante la audiencia para sustentar su pedido de prisión preventiva por 36 meses para Moreno, a quien acusa de haber recibido US$2 millones en soborno de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de la vía Costa Verde tramo Callao. Moreno no asistió a la diligencia que duró ocho horas.

La representante del Ministerio Público indicó que durante el allanamiento a la casa de Moreno –ubicada en el distrito de La Molina– encontraron una agenda con anotaciones que revelaban sus reuniones con el ex juez supremo César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.



“Evaluamos los nexos y los vínculos por parte del imputado con este magistrado (Hinostroza) que se plasman en la documentación que se incautó”, sostuvo la fiscal.

En la carpeta del caso, el Ministerio Público incluyó copias de una agenda que data de 2010, en la cual “se detallan constantes y permanentes anotaciones respecto a reuniones (de Moreno) con César Hinostroza”.

Sin embargo, este acercamiento no habría sido gratuito. El gobernador contrató, a través de un concurso público, a Edith Hinostroza, hermana del ex juez supremo, como abogada del Gobierno Regional del Callao.

La Fiscalía no descarta que Moreno se haya coludido con jueces y fiscales corruptos dispuestos a intervenir en investigaciones y procesos judiciales, y vender sentencias.



Caso Cuellos Blancos: Agenda revela encuentros de Félix Moreno con el ex juez César Hinostroza. (Perú21) Caso Cuellos Blancos: Agenda revela encuentros de Félix Moreno con el ex juez César Hinostroza. (Perú21)

CORROBORAN SOBORNOS

​

El equipo especial del caso Lava Jato de la Fiscalía, se recuerda, acusa a Félix Moreno de haber recibido US$2 millones en sobornos de la firma brasileña Odebrecht a cambio de adjudicarle la obra de la vía Costa Verde en el Callao.



La triangulación de este pago fue posible con el apoyo del empresario israelí Gil Shavit, quien fue el nexo con los ejecutivos brasileños de Odebrecht. Por este caso, el integrante de Chim Pum Callao es investigado por lavado de activos y tráfico de influencias.

El primer encuentro se realizó en diciembre de 2012. Shavit habría expresado a Ricardo Boleira, ex ejecutivo de la constructora, el interés de otorgarle la buena pro de la obra.



Según la Fiscalía, en la segunda reunión, en el primer trimestre de 2013, en la que participaron Shavit y Moreno, propusieron al mismo ejecutivo brasileño cederle la concesión a cambio de US$4 millones; de los cuales, el 60% sería para el gobernador regional y el 40% para el empresario.

La fiscal Mori dijo que a Moreno se le habría pagado “US$2 millones en cinco cuotas de US$400 mil por intermedio de Luis Favre; los pagos se realizaron entre junio de 2014 y marzo de 2015”.

El ejecutivo brasileño Valdemir Garreta entregó documentos a la Fiscalía que acreditan tal soborno y señaló que además se encargaron de la campaña de reelección de Moreno en 2014. Los trabajadores de Shavit también corroboraron la existencia de la reunión con uno de los representantes de la firma Odebrecht, que terminó adjudicándose el mencionado proyecto.

Otro elemento de convicción que corrobora la coima para el líder de Chim Pum Callao es la declaración del colaborador eficaz 12-2017, quien ratificó que el publicista Luis Favre recibió US$2 millones para asesorar la campaña de Moreno en el Callao en 2014.

Además, los correos entre el publicista Luis Favre, la cuñada de Moreno (Yesenia Segura) y Garreta sustentan la tesis del soborno al gobernador.

La campaña de publicidad en favor de Moreno no solo lo benefició a él sino también al esposo de su cuñada Yesenia Segura, quien en ese entonces era candidato a la alcaldía de San Miguel.

El titular del primer puerto –según la Fiscalía– también intercedió a favor de la constructora Odebrecht “modificando las cláusulas de las bases con la finalidad de restringir la participación de los competidores”.

Al líder del movimiento político Chim Pum Callao, la Fiscalía lo acusa de encabezar una red criminal desde que era alcalde de Carmen de la Legua. Moreno tenía como objetivo dirigir las contrataciones de las obras a favor de las empresas amigas.



HAY PELIGRO DE FUGA

​

La fiscal Giovanna Mori consideró que Moreno debería regresar a la cárcel debido que podría fugar del país porque no tiene arraigo domiciliario y próximamente tampoco tendrá arraigo laboral debido a que finalizará su gestión como gobernador en el Callao.

Además, la representante del Ministerio Público consideró que el funcionario chalaco ha tenido una actitud obstruccionista durante las investigaciones. Indicó que a pesar de haber solicitado los cuadernos de visita a la sede regional, estos no le fueron entregados.

Eduardo Roy Gates, abogado de Moreno, aseguró que su patrocinado ha cumplido con todas las reglas de conducta dictadas por el Poder Judicial y negó que este tenga la intención de fugar del país. También rechazó que el gobernador no tenga arraigo.

“Desde que mi patrocinado salió de prisión, no ha salido ni de Lima Metropolitana. Sí tiene arraigo familiar porque sus hijos dependen de él. En cuanto el tema laboral, cuando acabe su gestión se dedicará a su profesión como médico cirujano”, explicó.

La defensa de Moreno pidió a la titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Elizabeth Arias, que, si así lo considera, endurezca las restricciones, pero que no le imponga prisión preventiva “a una persona que ha mostrado sujeción al proceso”.

Gates agregó que el Tribunal Constitucional ha determinado que la gravedad de la pena y la supuesta pertenencia a una organización criminal no es motivo para que se le aplique la prisión preventiva.



En junio de 2017, la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó la orden de prisión preventiva de 18 meses que pesaba contra Moreno desde abril de ese año. Según la resolución, el tribunal le impuso mandato de comparecencia restringida. También le pidieron que pague una caución de S/100 mil, a fin de garantizar su presencia en el proceso de investigación.



NOTIFICARÁ A LAS PARTES

​

Tras escuchar la sustentación de la Fiscalía y los alegatos de la defensa, la jueza Elizabeth Arias decidirá en los próximos días si el gobernador vuelve o no a prisión por el caso Costa Verde tramo Callao. Para ello notificará a las partes sobre la decisión que adoptará.