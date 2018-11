La agenda de Ollanta Humala y la chispa del Partido Nacionalista [ANÁLISIS]

El ex presidente Ollanta Humala no es protagonista de la actualidad política. Atrás quedó la turba de periodistas persiguiéndolo a él y a su esposa Nadine Heredia luego de que fueran liberados de la prisión preventiva que hoy acata Keiko Fujimori por orden del mismo juez.

Sin embargo, que los flashes y los micrófonos se ocupen de otros aconteceres no significa que el líder nacionalista esté quieto. 50+1 ha seguido la pista del quehacer del ex presidente desde que fuera liberado luego de nueve meses, a finales de abril de este año. El resultado es una actividad política de mediana intensidad que busca encender la llama de lo que hace más de cinco años fuese una organización movilizadora de masas llamada Partido Nacionalista.

PERIPLO POR EL INTERIOR DEL PAÍS



Lo primero que hizo Ollanta Humala al salir de prisión fue reunirse con sus seguidores en un local partidario en Jesús María. Así iniciaba una serie de actividades entre entrevistas en medios de comunicación y reuniones partidarias durante mayo, junio y julio, lo que incluyó desde la celebración de su cumpleaños hasta un Plenario Nacional de Partido Nacionalista.

El giro en sus actividades se inició en agosto, cuando decidió salir de Lima y visitar el interior del país. Huancayo fue la sede escogida para un reencuentro con los militantes de un partido que no se ha dejado morir.

La agenda de Ollanta Humala y la chispa del Partido Nacionalista. (Perú21) La agenda de Ollanta Humala y la chispa del Partido Nacionalista. (Perú21)

En setiembre, su agenda se volvió más recargada y visitó dos regiones bastante significativas para su carrera política: Moquegua y Tacna. En ambos lugares, además de actividades del partido, recorrió las obras impulsadas por su gobierno, visitó el distrito fronterizo de Palca y tuvo encuentros con la prensa radial.

Ese mismo mes regresó a Junín para visitar las obras que su gobierno había legado en Jauja y La Merced y también para hablar de coyuntura política.

Su siguiente visita fue a los alejados distritos de Bagua y Santa María de Nieva en Amazonas, mientras que en Cajamarca llegó a Huarango en San Ignacio y Bellavista en Jaén. Estos lugares fueron escogidos pues ahí se realizaron obras importantes durante su gobierno que el ex mandatario quiso resaltar.

En octubre, mientras la agitada política del país no daba respiro (resultados de elecciones municipales y regionales, la anulación del indulto a Alberto Fujimori y las audiencias que terminaron en la prisión preventiva de su hija Keiko) Ollanta Humala continuaba con perfil bajo en su tour por el país. El siguiente destino fue Huancavelica, la estrategia la misma: subrayar los logros de su gobierno y hacer un llamado a evitar dar marcha atrás en las reformas educativas y sociales que llevó a cabo mientras estuvo en el poder.

Finalmente, una Asamblea General Nacional Extraordinaria del Partido Nacionalista cerró el intenso octubre. En total, podemos hacer un recuento de 50 actividades públicas, entre las que se encuentran también sus presentaciones públicas en el marco de las investigaciones por lavado de activos.

2021



Hace cuatro meses, la periodista Mávila Huertas le preguntó a Humala si tenía intenciones de postular a la presidencia en 2021. Entonces, el ex mandatario respondió que no estaba en sus prioridades, pero anotó: “Mi preocupación es que el partido se fortalezca internamente para que otros tengan oportunidad de candidatear”. Las múltiples actividades que aquí se resumen no dejan duda de un trabajo por recuperar el capital político, aunque paralelamente hay asuntos pendientes con la justicia.

CIFRAS



- 14 provincias en siete regiones han sido puntos de reunión de Ollanta Humala con sus seguidores.