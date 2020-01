Agendas que dan mucho sobre qué hablar. Perú21 tuvo acceso a páginas de la agenda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que estuvieron bajo poder de Keiko Fujimori. Además de su defensa para evitar la vacancia, se observan también escritos varios nombres que llaman la atención: Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma y Karina Beteta.

Kuczynski es investigado por el delito de lavado de activos. Su caso está a cargo del equipo especial Lava Jato, que en marzo de 2018 allanó su vivienda e incautó, entre otras propiedades, la agenda que mostramos a continuación:

En una de las páginas, se observa que PPK escribió “información” y con una llave, vincula los nombres de las excongresistas de Fuerza Popular: “J. Vilcatoma. K. Beteta R.M. Bartra”.

En la misma hoja, en la parte superior, se observa también que el expresidente escribió “Estos eventos no ocurrieron durante mi gobierno, no se ha demostrado que se influenció ningún contrato o licitación, yo no firmé nada con Odebrecht. Nada nuevo; todo ya se vió (sic) con (Alberto) Borea (su abogado) en el Congreso”.

En otro punto, PPK también escribió en un apartado los nombres “Walter Bayly” (ejecutivo del grupo Credicorp), “Carlos Portocarrero antes del 22” (Portocarrero era personero de Peruanos por el Kambio).

Por otro lado, en la parte inferior de la hoja, se observa también que el exmandatario, actualmente en detención domiciliaria, habría escrito en referencia al abogado Alberto Borea: "Borea: Comunistas y otros radicales. Logros 2018: Exportaciones no tradicionales más minerías”.

En la misma hoja se observa que en un apartado PPK consigna “Periodistas (....) de Odebrecht: Enrique Castillo Pedro Tenorio”.

En la parte final de la hoja que no registra fecha indica: “Carta a Trump”.

Otra de las hojas a la que tuvo acceso este diario, se consigna la fecha 23 de enero de 2018 en el que se observa lo siguiente:

“- Grupo Pativilca”

"- Meche en Davos "

“- Bruno / Yoshiyama”.

"Motor de búsqueda PCM parado por Paredes (Paredesha trabjadao directo con Schutz).

En otra de la hoja, que consigna la fecha 22 de enero de 2018, el mandatario escribió lo siguiente:

“Zavala”

“- Defensa Lava Jato - Edgar Ortíz” (exfuncionario de la PCM)

“- Defensa CIDH: Aníbal Quiroga, Joel Campos”.

Al final del documento, observamos que PPk también escribió:

" Kenji: Daniel Urbina Huertas"

El excandidato al Congreso, Urbina Huertas, era también cercano a Kenji Fujimori y obtuvo un puesto en Minagri en marzo de 2018.

Otra de las anotaciones que escribió PPK son:

"Acuña:

General Gentille - Hablar con Vicente Romero" (en referencia al exministro del Interior, Vicente Romero).

También se ve el nombre “Elmer Huerta - D.C.” y “Alberto Pinto”, empresario vinculado a PPK en la empresa Pure Biofuels Perú).