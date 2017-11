Que 'AG' sea Alan García "no tiene nada ilícito", dice defensa del ex presidente El abogado Erasmo Reyna señaló que Marcelo Odebrecht no ha referido "que se haya entregado alguna suma de dinero o pago de coima" al ex mandatario.

Alan García El abogado Erasmo Reyna, defensa de Alan García, se mostró tranquilo tras el interrogatorio a Odebrecht. (Perú21) Perú21