Advierten que FP quiere retrasar el calendario de debate de elecciones

Por: Michael Machacuay y Fabiana Sánchez Di Natale



En una semana que será clave para medir a qué ritmo discutirá la Comisión de Constitución la propuesta de adelanto de elecciones a 2020, los antecedentes anticipan que Fuerza Popular (FP) mantendrá la misma actitud que mostró para tramitar las reformas de justicia y política.

¿A qué nos referimos? Recién mañana se instalará este grupo con la congresista Rosa Bartra (FP) a la cabeza por segunda vez consecutiva y, luego, del 22 al 28 de agosto está programada la semana de representación. Así, todo hace indicar que recién en setiembre se iniciará el debate.

Este escenario pone en peligro el cronograma que calculó el gobierno para adelantar los comicios a abril del próximo año y, para Alberto de Belaunde (BL), esto revela “la intención del fujimorismo de dilatar” el análisis de la propuesta, que para el Ejecutivo debía empezar este mes.

“Vemos que estamos una semana retrasados, cuando no es lo usual, y sí me parece que no es serio no darle la prioridad (al proyecto de reforma constitucional). Esto es culpa de Fuerza Popular y de su Mesa Directiva”, advirtió el parlamentario a Perú21.

La demora en la instalación de Constitución no es solo una percepción. En 2016, con Miguel Torres en la presidencia, este grupo de trabajo se instaló el 16 de agosto. En 2017, con Úrsula Letona a la cabeza, se instaló el 15 de agosto y para 2018, Bartra instaló la comisión el 14 de agosto.

En esta línea, el vicepresidente de la Comisión de Constitución, Marco Arana (FA), consideró, en diálogo con este diario, que “de manera intencionada” FP busca “demorar” la discusión del proyecto. “Lo van a archivar en el debate o van a alargar los plazos”, estimó.

Alberto Quintanilla (NP) también compartió esta postura y nos manifestó que, al margen de lo que decida Rosa Bartra mañana, el fujimorismo “quiere postergar los debates y no se llegue a votar a tiempo”.

CRONOGRAMA ESPECÍFICO



Antes de que acabe agosto, congresistas de otros bloques esperan que, por lo menos este martes, Bartra defina el cronograma de trabajo. Luis Iberico (APP) apuntó a Perú21 que “sería lo más razonable poner las cosas claras al país”.

“Si Bartra no convoca a sesiones permanentes, ahí sí se vería la intención de no ver la propuesta. Hemos perdido más de una semana”. Clemente Flores, vocero de Peruanos por el Kambio.

Sin embargo, considerando la actitud que ha mostrado la titular de la comisión, quien recién aceleró el debate de las reformas políticas cuando el premier Salvador del Solar hizo cuestión de confianza por ellas, el oficialista Clemente Flores (PpK) expresó a este medio su preocupación si no se establecen desde el miércoles “sesiones permanentes”.

“Ahí sí se vería la intención de no ver la propuesta. Hemos perdido más de una semana en la instalación. (...) No los veo con voluntad (de iniciar el debate)”, acotó.

“Es por eso que hemos planteado la reforma política y judicial y que ahí se demora, se demora en

el Congreso”. Martín Vizcarra, presidente del Perú.

“EL CONGRESO SE DEMORA”



En medio de la incertidumbre por la prioridad que dará el Parlamento a la propuesta de adelanto de elecciones, las calles volvieron a manifestar ayer al mandatario Martín Vizcarra una petición que se ha hecho común adonde va: “¡Presidente, cierre el Congreso!”.

Haciendo eco a esta demanda, durante su visita a Iquitos (Loreto), el jefe de Estado remarcó que este “reclamo” lo ha traducido en la serie de planteamientos que envió al Poder Legislativo. “Es por eso que hemos planteado la reforma política y judicial y que ahí se demora, se demora y se demora en el Congreso”, indicó.

Sobre su propuesta de recortar su mandato presidencial y de los congresistas, recalcó que fue planteada para salir del “entrampamiento político” en que se encuentra el país. “Necesitamos una transición democrática a una nueva etapa para tener las autoridades que merecemos”, sentenció.

NO HAY RESPALDO PARA LA VACANCIA



La propuesta para vacar al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral” parece no tener peso en el Congreso. Fue Mauricio Mulder (Apra) quien puso el tema en agenda y el último sábado anunció que el “LXVII Plenario Nacional del Partido Aprista Peruano aprobó, por unanimidad, respaldar la propuesta de presentar moción de vacancia”.

No obstante, su colega de bancada Javier Velásquez Quesquén afirmó que los plenarios no están en condiciones de señalar la línea de las decisiones que se toman en el Legislativo.

Velásquez, además, no comparte la idea de sacar al mandatario, y considera que hablar de vacancia y de adelantos de elecciones es “conspirar” contra la democracia.

Pero no es el único que se opone. Alberto de Belaunde (BL) y Hernando Cevallos (FA) consideraron que la propuesta no tiene sustento ni viabilidad y, por lo tanto, sus bancadas no la apoyarán.

En esa línea, el vocero oficialista, Clemente Flores, manifestó que la iniciativa “no es consistente, pero sí descabellada”.

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que la propuesta de vacancia viene de personas que tienen un fin obstruccionista y de desestabilizar al país. “Se les identifica como corruptos”, añadió.

Y, desde Fuerza Popular, Carlos Tubino aseguró que Vizcarra debe terminar su mandato “en 2021”.

DATOS



* El Ejecutivo estableció un calendario tentativo, que consideró que en setiembre podía aprobarse la propuesta y convocar a referéndum en noviembre.



* Estos plazos tienen previsto convocar en diciembre a elecciones para que en abril se desarrolle el proceso, en junio una eventual segunda vuelta y en julio de 2020 sea la juramentación.



* Los miembros de APP, FA y NP en Constitución solicitarán mañana a Bartra definir el cronograma.



* Víctor García (AP) dijo a Perú21 que pedirá que se vea el proyecto de su bancada para adelantar las elecciones.