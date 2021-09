Para Adriana Tudela, el trabajo legislativo no le es ajeno. Fue asesora congresal y hoy es vocera alterna de la bancada parlamentaria de Avanza País. Integra la Comisión de Constitución y desde esa tribuna rebate, con fundamento jurídico, la propuesta oficialista para convocar a una Asamblea Constituyente.

¿Cuál es su evaluación de la gestión de Pedro Castillo?

Ya van más de 50 días y Pedro Castillo ha anunciado algunas medidas económicas, como el subsidio del gas o la entrega de bonos, pero no hay un plan claro de acción para enfrentar la crisis económica y, sobre todo, la crisis sanitaria que estamos enfrentando. El balance que yo hago es francamente negativo.

¿Advierte usted falta de liderazgo en esta gestión?

Si tenemos un presidente que está desde hace más de 50 días callado, no lo escuchamos hablar, no hay apertura ni de él ni de su gabinete a la prensa y, al final del día, la ciudadanía se entera de qué está haciendo el gobierno a través de la prensa, es bastante preocupante.

Pero en contraste con ese silencio del presidente tenemos al dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, y a su premier Guido Bellido muy activos en redes y en actividades públicas. ¿Quién cree que lleva la batuta del gobierno?

En este momento no queda muy claro, pero más allá de quién, de facto, esté llevando la batuta, el responsable por este gobierno es Pedro Castillo y absolutamente nadie más. Esta narrativa y especulaciones de divisiones internas, si quien manda es Vladimir Cerrón o Castillo, son nada más que eso, especulaciones. En la práctica, quien es el responsable por el plan de gobierno, por el gabinete, es Pedro Castillo y nadie más.

Esta semana es la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, y el premier ha dicho que no habrá cambios en el gabinete. Castillo se mantiene en la terquedad de no escuchar las voces y reclamos de la oposición…

Así es. Al no escuchar las voces de la oposición está también no escuchando los reclamos de la ciudadanía. Castillo le está dando la espalda a la ciudadanía y le está faltando el respeto a la memoria de todos los peruanos que han sufrido la violencia generada por el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA. Desde mi punto de vista, la permanencia de este gabinete es insostenible porque no solo hay una falta de capacidad a nivel ético y moral de gran parte de sus miembros, sino también una falta de capacidad técnica y profesional para tomar las riendas de este país y sacarnos de esta crisis.

¿Qué se puede hacer, desde el Parlamento, para que el presidente tome decisiones de una vez por todas?

En lo inmediato, el ministro Maraví tiene que ser interpelado y posteriormente censurado. Su permanencia es absolutamente inaceptable para el Congreso y para el país y, a nivel personal –acá no hablo a nombre de mi bancada porque es un tema que aún no hemos discutido–, considero que tenemos que interpelar y censurar al gabinete Bellido; la presencia del mismo Guido Bellido es insostenible.

Se ha dicho que el Congreso le dio el voto de confianza a ese gabinete porque no quería gastar su bala de plata en alusión al hecho de que si dos gabinetes son censurados se podría cerrar el Parlamento.

El Congreso no puede abdicar de su función fiscalizadora y de la función que tiene de servir de contrapeso al Ejecutivo por miedo a que el gobierno nos plantee una cuestión de confianza.

¿Cuál es su apreciación sobre la desautorización pública del premier al vicecanciller Luis Enrique Chávez respecto de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela?

El Perú no reconoce en este momento como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro, nosotros reconocemos al gobierno de Juan Guaidó. No tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, nuestras relaciones están al más mínimo nivel posible, simplemente a un nivel consular, y ese es un estatus formal. Que Pedro Castillo haya mantenido negociaciones y haya llegado a acuerdos con un presidente que no reconocemos muestra la falta de conciencia que tiene respecto a cuál es el estatus de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela y es algo que, aparentemente, el señor Bellido tampoco está entendiendo.

¿Cuál es la intención de Guido Bellido? ¿Hay una situación de ingobernabilidad?

Sí, definitivamente, hay un problema de ingobernabilidad. No está tan claro quién responde ante quién. El hecho de que tengamos al premier desautorizando al vicecanciller –cuando este lo único que ha hecho es decir lo que es un hecho, que Perú no está manteniendo relaciones diplomáticas con Venezuela y que no reconocemos al gobierno de Maduro como legítimo–, es algo que definitivamente debería despertar ciertas señales de alarma porque no está muy claro quién está tomando las decisiones.

Ud. integra la Comisión de Constitución. ¿Cómo ve esta propuesta de Perú Libre de alentar el recojo de firmas para un referéndum hacia una Asamblea Constituyente que no está contemplada en la Carta del 93?

Es una iniciativa totalmente ajena a la Constitución, que no contempla la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, y no lo hace porque la figura en sí misma de la Asamblea Constituyente implica romper con el Estado de derecho. Es un órgano deliberativo ajeno a cualquier tipo de control y de contrapeso, que tiene poder ilimitado, y lo que nosotros estaríamos haciendo, si se llegase a convocar a una Asamblea Constituyente, es someter a la deliberación de esa asamblea la vigencia de nuestros derechos y nuestras libertades. Eso es dar un salto al vacío y es algo que no podemos permitir que ocurra. Esta iniciativa de recolectar firmas para ir a un referéndum no se ajusta a la Constitución; (…) no hay forma de saltarse al Congreso para consultarle la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución.

TENGA EN CUENTA

Adriana Tudela Gutiérrez es abogada y tiene un máster de Derecho de la Universidad de Chicago. Es congresista de la República, vocera alterna de la bancada de Avanza País e integrante de la Comisión de Constitución del Congreso.

“Tenemos una Constitución que ha dado muy buenos resultados pero eso no quiere decir que sea perfecta. Creo que es momento de replantearnos las relaciones entre Ejecutivo y Congreso, eliminar el voto de investidura. También es necesaria la bicameralidad y no tener voto obligatorio”, sostiene.

