La congresista de Avanza País, Adriana Tudela , analiza la comunicación epistolar de la primera ministra Mirtha Vásquez con sus ministros, que ha puesto en evidencia su incomodidad con los funcionarios de confianza del presidente Pedro Castillo.

¿Cree que el silencio incómodo de la premier concluya en su renuncia?

Si la presidenta del Consejo de Ministros no quiere hacerse cargo por todas las barbaridades de los distintos elementos del gabinete que preside, lo lógico es que renuncie; no basta con que se quede callada o que no fuese a Ayacucho. Mirtha Vásquez renuncia o se hace responsable y convalida todas las decisiones políticas que se tomen en el marco de este gabinete; por ejemplo, las irregularidades mostradas por el ministro de Defensa, Walter Ayala, al interior de las Fuerzas Armadas.

Perú21TV, dialogó con la congresista de Avanza País sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que busca eliminar la incapacidad moral como causal de vacancia del Presidente de la República y señalar que esta solo procede por incapacidad mental o física.

Si la primera ministra renuncia, cae todo el gabinete. ¿Usted desaprueba a todos los ministros?

Algunos ministerios se desempeñan mejor que otros, pero no es razón para seguir tolerando nombramientos tan inaceptables como el del ministro Ayala y su injerencia en las FF. AA., o como las del propio secretario del presidente Castillo, Bruno Pacheco. Vásquez se tiene que hacer responsable políticamente de las personas que cometen faltas y que toman decisiones que atentan contra nuestras instituciones y nuestro marco constitucional.

Ya pasaron más de 100 días de que asumió este gobierno. ¿Cómo evalúa sus decisiones?

Queda claro que en 100 días no les ha interesado gobernar, solo llevar adelante su proyecto político ideológico. Este gobierno no tiene interés en mejorar la economía y la salud de la gente, no es su prioridad; sus intereses pasan por copar el Estado con personas que no cumplen con la idoneidad de ejercer la gestión pública con el fin de perpetuarse en el poder.

