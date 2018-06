Adolfo Castillo Meza: ‘No me aferro al cargo de la ONPE’

Han sido semanas complicadas para el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , Adolfo Castillo. Asegura sentirse tranquilo, aunque su cargo está en manos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por presuntamente haber favorecido al partido Podemos Perú, del ex congresista José Luna, con su inscripción. A esa denuncia se suma la compra de tablets presuntamente sobrevaluados.

El CNM conformó un equipo para investigarlo por presuntamente favorecer a Luna al validar un lote de firmas pese a que en los planillones había espacios en blanco. ¿Es consciente de que podría ser destituido?

Es un escenario que manejo, no lo niego. Estoy tranquilo. Me parece sano que el CNM haya abierto una investigación de oficio. Quiero cumplir bien mi función, pero no me aferro al cargo. Lo único que quiero demostrar es que no he hecho nada turbio. Estamos colaborando con la investigación al entregar la información solicitada.

Si dice no haber hecho nada turbio, ¿por qué sus funcionarios favorecieron a Luna?

Hubo un mal manejo administrativo. Si en algún momento se actuó con cierta flexibilidad con un partido, soy de la idea de que a todos se les debe tratar por igual. Nuestra institución también está investigando el caso.

¿Cuál es su vínculo con el ex legislador Luna?

No tengo ningún vínculo con el señor Luna. Mi mundo está vinculado a la física. Tampoco lo conozco, sé quién es por los medios de comunicación.

¿La inscripción de Luna podría declararse inválida si se detecta que hubo irregularidades?

Eso dependerá del Jurado Nacional de Elecciones. Se tiene que ver si este mal manejo administrativo se refleja en el fondo o no. Por espacios en blanco, no veo por dónde porque el número de firmas que ha alcanzado es el que pide la ley. Dependerá de ellos.

¿No cree que estos cuestionamientos afectan la elección del 7 de octubre?

Es cierto que generan ruido, pero el caso también es mediático. Aseguro que se desarrollará un proceso electoral transparente.

El diario La República informó que, antes de que usted asuma el cargo de jefe de la ONPE, se negociaba ya un equipo de trabajo. ¿Hubo un lobby?

Acá no hubo un lobby prefacto. Es cierto que existieron reuniones con algunos de los actuales funcionarios, pero se realizaron después de que fui electo. Era normal que arme mi cuadro de trabajo.

También se habla de sobrevaloración en la compra de tablets. ¿Qué hay de cierto?

Hay un informe de OSCE que indica que no hay irregularidades. Igual, estoy verificando todo el proceso de adjudicaciones desde el inicio de mi gestión (marzo de 2017) para acreditar que no hubo lobbies ni sobrevaloraciones.

TENGA EN CUENTA:

* El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en las próximas semanas decidirá si abre proceso disciplinario contra Adolfo Castillo por el caso Podemos Perú.

* El CNM se encarga de nombrar al jefe de la ONPE y, por ello, corresponde a dicha entidad investigar faltas disciplinarias o funcionales.

*- El jefe del CNM, Orlando Velásquez, dijo a Perú21 que se actuará con “celeridad y transparencia”.