“Se tiene que escuchar a todos”



LUIS VALDEZ // Secretario de APP

“Creo que es muy importante que se dé este escenario de diálogo, de evaluaciones, porque es el único camino que tenemos como país para solucionar nuestros problemas. Los peruanos queremos estabilidad y trabajo. Ahí tenemos que reconocer que un Estado democrático amplio, con distinta idiosincrasia y formación, va a reducir algunas posiciones contrarias y diferentes. Lo coherente es el adelanto de elecciones, hay algunos congresistas que han impulsado proyectos en ese sentido, pero tampoco podemos ambicionar que todos tengan el mismo entusiasmo o espíritu. El sentir del peruano de a pie es tener paz social, al no tener esa paz el peruano va por un segundo punto que es el adelanto de elecciones y en ese punto nos encontramos. Estamos hoy en la posibilidad de darle ese escenario a los peruanos. APP llevará la propuesta de adelanto de elecciones, pero con gobernabilidad, se tiene que atender a la población. Creo, además, que en este diálogo se debe de escuchar a todos los actores políticos y sociales. El diálogo tiene que abrirse a la sociedad civil”.

“Ojalá el diálogo no sea para la foto”



ALEJANDRO MUÑANTE// Congresista de Renovación Popular

“Toda apertura al diálogo es positiva para el país, ojalá que no sea para la foto. Tengo que mostrarme poco optimista a las posibles soluciones porque se tendrá que escuchar otras perspectivas para que no se centre solo en el adelanto de elecciones. Nosotros pensamos que tiene que recobrarse el principio de autoridad. Siempre se tiene que aprender, hay errores que se van a cometer y, de hecho, se han cometido en este Congreso; pero la institucionalidad se tiene que recuperar. Sin embargo, esa expectativa de la población de querer siempre lo nuevo no siempre ha funcionado, el partido de Perú Libre se vendió como un partido nuevo y ya vemos lo que pasó. Finalmente, creo que este diálogo debería darse con todos: representantes de la sociedad civil, de los movimientos regionales, los directores de colegios profesionales, los representantes de los gremios de salud y educación. Es momento que ampliemos el espectro y dar una apertura hacia el diálogo. Hay que conversar y ponernos de acuerdo en la hoja de ruta que seguirá nuestro país”.

“Boluarte está en un momento muy difícil”



IVÁN ARENAS //Analista político

“Si la presidenta Boluarte quiere abrir el debate con diferentes organizaciones tiene que entender que, si ella quiere reunirse con la CGTP, la CGTP le va a decir que se vaya. Si se va a reunir con el gobernador de Puno o con cualquier gobernador regional que ha estado azuzando las marchas, no va a encontrar mucho respaldo. Entonces, Boluarte está en un momento muy difícil, de supervivencia política. Hay otra cosa fundamental, las encuestas te lo dicen. Solo el 10% ha participado en las marchas. Lo que te quiere decir es que estas protestas no tuvieron un efecto masivo y que la gente está pensando en otras cosas. Por lo tanto, ¿para qué vas a abrir el abanico con autoridades y dirigentes que piden tu salida? Es darle razón a una dicotomía que dice que si tú te vas, se soluciona la crisis, y eso no es así. Ojo, esa es una dicotomía que nos quieren instalar. Están imponiendo su narrativa: asamblea constituyente o la salida de Boluarte, esas no son opciones valederas. Lo cierto es que la sociedad civil tiene demandas muy particulares y hay que representar bien los intereses de esas demandas”.

