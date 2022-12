Se pasaron reclamando en los últimos días el adelanto de elecciones y, consecuentemente, también el recorte del mandato presidencial y congresal. A la hora de la verdad, sin embargo, las bancadas afines al defenestrado Pedro Castillo boicotearon la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional que planteaba anticipar los comicios generales a diciembre de 2023, arguyendo que esta debía ir acompañada de un referéndum sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

De acuerdo a la fórmula propuesta por el presidente de la COmisión de Constitución, Hernando Guerra García, la presidenta Dina Boluarte habría concluido su mandato el 30 de abril de 2024 y los congresistas y parlamentarios andinos el 28 de abril del mismo año.

Sin embargo, una singular coincidencia entre los votos de los grupos de izquierda y bloques como Avanza País, AP, Renovación Popular, etc. –aunque en este caso fue porque consideraban que la elección tendría que realizarse en abril de 2024 para aprobar antes las reformas políticas– impidió la aprobación del texto. Apenas 49 legisladores votaron a favor, 33 en contra y 25 se abstuvieron.

Por tratarse de una reforma constitucional, esta requería ser aprobada con no menos de 66 votos y ratificada mediante referéndum, el cual podía omitirse si se obtenía no menos de 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Nada de eso ocurrió, por lo que el congresista Eduardo Salhuana presentó una reconsideración que será sometida a consideración del Pleno la próxima semana.

USO POLÍTICO

En el segundo día de debate sobre el adelanto de elecciones, representantes de izquierda condicionaron su respaldo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Con ese mismo fin, sin ninguna vergüenza, utilizaron políticamente el lamentable deceso de compatriotas en Ayacucho para, con cartelones en mano y rosas blancas, y gritando a viva voz, exigir el cambio total de la Constitución de 1993 como si esa fuera la solución a la crisis política que atraviesa el país. Asimismo, reclamaron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

NO QUIEREN IRSE

En declaraciones a Perú21.TV, el legislador Carlos Anderson dijo no estar sorprendido con la votación que confirma el “doble discurso” de Perú Libre “y sus satélites que no quieren irse”. Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral, dijo que espera que se reconsidere la votación. Lo contrario, comentó, “es aferrarse al cargo, generar mayor convulsión social y entrar a un abismo”. Walter Albán, en tanto, indicó que muchos de los que votaron en contra “jamás tendrían la posibilidad de volver al Congreso si hubiera una nueva elección, pero no lo van a admitir y de todas las formas posibles van a tratar de evitar una elección”.

Sabía que

Varias bancadas se partieron a la hora de votar. En Acción Popular votaron en contra María del Carmen Alva, Karol Paredes, Edwin Martínez y José Arriola.

Lo mismo hicieron José Cueto y Miguel Ciccia de Renovación Popular, así como Roberto Chiabra.

“Espero que prospere la reconsideración. De no ser así, tendremos un Congreso suicida que se aferra al cargo”, dijo Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral