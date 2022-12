Con la oposición de las bancadas afines al defenestrado Pedro Castillo –a las que se sumaron cuatro de los nueve parlamentarios de Renovación Popular–, el Pleno del Congreso acogió la propuesta inicial del Poder Ejecutivo y aprobó, en primera votación, una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a abril del año 2024. Bajo esa fórmula, el mandato de Dina Boluarte en la Presidencia de la República concluirá el 28 de julio de ese mismo año, mientras que el de los congresistas y parlamentarios andinos hará lo propio dos días antes, el 26 de julio.

PRIMERA VOTACIÓN

La esperada votación se llevó a cabo en la sesión vespertina, luego de un áspero debate en el que las posturas de los grupos de izquierda y de oposición no lograron conciliar sobre las fechas del nuevo proceso, aunque sí respecto a la necesidad de un recorte del mandato presidencial y congresal. Fue en ese contexto que, tras un receso de tres horas, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, presentó un texto sustitutorio que finalmente fue aprobado con 93 votos. Hubo, además, 30 votos en contra y una abstención del vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, sindicado como parte del denominado grupo ‘Los Niños’.

Por tratarse de una reforma a la Carta Magna de 1993 que fue aprobada por una votación superior a los dos tercios del número legal de congresistas (87 votos), la iniciativa debe aún ser sometida a segunda votación en la próxima legislatura ordinaria que se inicia el 1 de marzo de 2023.

En su exposición, Guerra García hizo hincapié en la necesidad de que se logre una “salida responsable” a la crisis y, en esa línea, depuso su postura de anticipar las elecciones a diciembre de 2023. Además, se comprometió a que entre la primera y segunda votación, se impulse el debate de las principales reformas políticas. Al igual que Fuerza Popular, también Alianza para el Progreso cedió posiciones.Pero no ocurrió lo mismo entre los grupos de izquierda que se mantuvieron encaprichados en su pedido de un referéndum para una Asamblea Constituyente, la cual finalmente no prosperó. Esto motivó que algunos legisladores como Kelly Portalatino, María Agüero y Flavio Cruz, entre otros, expresaran su disconformidad portando cartelones en el hemiciclo. Los reclamos, empero, no llegaron a mayores.

En este contexto, cabe mencionar, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, expresó que el Sistema Electoral –que incluye a la ONPE y al Renic– está “en condiciones” de llevar a cabo y “culminar hasta fines de diciembre de 2023″ los comicios generales que permitan una renovación de nuestras máximas autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

SABÍAS QUE

Los congresistas de Renovación Popular que votaron en contra del adelanto electoral fueron José Cueto, Gladys Echaíz, Jorge Montoya y Javier Padilla.

Entre las reformas que debatirá la Comisión de Constitución está la bicameralidad y la reelección congresal.