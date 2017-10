Acusan al presidente de la Comisión Ética por presunto despido arbitrario

Una nueva acusación perjudicaría al presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos Gonzales (FP). De acuerdo el adelanto del programa Cuarto Poder, una ex trabajadora señaló que la despidieron de manera arbitraria por su estado de salud.

Se trata de la abogada Rosa Valverde quien señaló que cuando la llamaron para trabajar con el parlamentario fujimorista "pensé que era una persona íntegra".

No obstante, el legislador, a través de su cuenta de Twitter, negó esta versión, y aseguró que se le brindó las facilidades que requería.

"La señora Rosa Velarde jamás ha trabajado en la Comisión de Ética, ella ha trabajado un año en mi despacho congresal debido a que yo en agosto de 2016 asumí la presidencia de la Comisión de Defensa al Consumidor y destaqué a dos asesores mío a dicha comisión", indicó Juan Carlos Gonzales.

Asimismo, el presidente de Ética informó que "al cabo de un año es evidente que ellos tenían que regresar. Al tomar yo conocimiento de la situación delicada que pasaba la señora Rosa Velarde, le brindé todas las facilidades del caso, la visité tanto en la clínica como en su domicilio y le ofrecí continuidad por cuatro años en el cargo de auxiliar, lo cual, informado por Recursos Humanos, ella no aceptó".

Del mismo modo, le pidió a su ex colaboradora que "por favor no mienta (...) No es su versión o la mía, simplemente que diga la verdad".

Cabe precisar que actualmente el presidente de la Comisión de Ética afronta una indagación en dicho grupo por presuntamente haber recibido un regalo por parte de su colega de bancada, Yesenia Ponce, quien también tiene un proceso abierto.