'Si la acusación se hubiera presentado a tiempo se habría evitado que Humala y Heredia salgan en libertad'

Luego de que el Tribunal Constitucional decidiera revocar la orden de prisión preventiva en contra del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el caso Odebrecht, el ex procurador César Azabache considera que uno de los principales motivos por el cual el tribunal decidió fallar a favor de la ex pareja presidencial “se debe a la demora de la acusación”.



“La excarcelación se justifica porque la Fiscalía ofreció una acusación que nunca tuvo lista. En todo caso, debió esperar. La demora es la razón más importante de esta decisión” , sostuvo.



Agregó que uno de los puntos importantes es cómo abordará el tribunal las reglas de la prisión preventiva. “Si la acusación se hubiera presentado a tiempo esto se hubiera evitado”, explicó.



La ex pareja presidencial es acusada de recibir US$3 millones de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales del Partido Nacionalista.