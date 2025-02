Acuña sobre designación de docente apepista en Sunedu: “Qué culpa tengo yo”

A César Acuña no le importan para nada los cuestionamientos sobre la designación de Susana Paredes, la militante de su partido y docente de su universidad, que acaba de ser designada como integrante del Consejo Directivo de la Sunedu. Y al igual que su socia política, la presidenta Dina Bouarte, el líder de Alianza Para el Progreso se victimizó y defendió este nombramiento. “Qué culpa tengo yo”, “Nada tiene que ver Acuña en esta designación, dijo el gobernador regional de La Libertad, justificando la decisión de Concytec.

En un encuentro con la prensa de su región, Acuña intentó explicar el nombramiento de Paredes en la Sunedu, varios días después de lo revelado por Perú21.

“En esta designación intervino Concytec, que no solo evaluó el currículum de una persona, sino de muchas personas, ella (Susana Paedes) no solo es profesora de la UCV, sino de otras universidades; dicta horas en la UPC, en la UPN, le han evaluado el currículum y han creído conveniente que ella sea parte de la Sunedu. Qué culpa tengo yo, qué interés tengo yo. La UCV ha crecido porque es una universidad seria, hemos demostrado en el tiempo que hemos hecho bien las cosas”, señaló el también dueño de la UCV.

“APP tiene 400 mil militantes; ¿acaso por el hecho que sea militante no tiene derecho de trabajar?, ¿no tiene derecho a ayudar a las instituciones, a brindar sus experiencias? A mí me ha sorprendido estas primeras planas”, dijo Acuña, quien se tomó varios minutos para señalar que su casa de estudios cumplió con todos los pasos para su licenciamiento, resaltando sus años de experiencia y hasta calificándola como “la universidad más grande del Perú”.

“Nada tiene que ver Acuña en esta designación. No tengo ningún interés personal", respondió el apepista a la pregunta del periodista Gonzalo Haro.

“No es justo que porque la señorita Paredes es militante de APP no pueda ser miembro de Sunedu, no es justo, pues cumple todos los requisitos, pero como es allegada a acuña no puede ser miembro del Sunedu. Por qué no preguntan a quiénes son allegados los demás miembros, pero como es Acuña, como es APP y como es la Vallejo, lo ponen en primera plana”, se defendió así el dueño de la UCV,

Lo que no pudo y no quiso responder al periodista el aliado presidencial es si la designación de su militante y allegada es éticamente correcta.

“Hay que preguntarle a quien la ha designado, no a mí”, dijo Acuña, pretendiendo cerrar así el tema de este sospechoso nombramiento, que le ha asegurado un asiento en la Sunedu a su universidad, la misma que ha sido en los últimos años recurrentemente sancionada por diversas infracciones por la superintendencia.

