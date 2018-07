Para el analista político Fernando Rospigliosi , l a compra de 800 patrulleros Hyundai Santa Fe ha generado que la delincuencia se incremente a nivel nacional por falta de patrullaje . Por ello, considera que el ex presidente Ollanta Humala y su entonces ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, deben responder por esta compra que él considera ilegal.

Un gran porcentaje de los patrulleros que fueron adquiridos en la gestión de Humala se están convirtiendo en chatarra. ¿Cuál es su percepción?

Fue un acto de corrupción del gobierno del ex presidente Ollanta Humala, quien compró vehículos a un alto precio y que no estaban preparados para patrullar. Hoy vemos que a diario se van quedando abandonados. Algunos ya no tienen reparación y al resto no les hacen mantenimiento.



¿A qué se refiere?

Con el uso intenso que les da la Policía a los patrulleros, se deterioran rápidamente y no tienen mantenimiento. A nadie le importa lo que viene después, solo les preocupó la compra. Además, esas camionetas no tienen las características básicas que debe tener un vehículo policial. No son resistentes.

¿Y el mantenimiento vehicular?

Se supone que Hyundai tiene talleres en todo el Perú, pero ese punto no quedó estipulado en el contrato.



¿Este déficit de vehículos de qué manera afecta a la ciudadanía?

Es un problema serio para la seguridad ciudadana porque una de las acciones primordiales es que exista patrulleros para que puedan circular y dar vigilancia. Hay una enorme ineficiencia en la logística policial. Cuando una víctima de la delincuencia llama a pedir ayuda a una comisaría, le responden que no tienen patrulleros.

¿Quién debe responder por esta mala compra?

Sin duda, Humala y Pedraza. Ellos debieron ocuparse del mantenimiento de los patrulleros y no lo hicieron. Plata no faltaba en esa época. Hubo mucho dinero en el Ministerio del Interior y fue derrochado.

¿Cuál es la solución?

Primero se tiene que hallar y denunciar a los responsables. El problema es que, por lo general, los casos quedan impunes. Luego, el Ministerio del Interior debe alquiler los patrulleros.



Ya se hizo. El primer lote de vehículos llega a fin de año...

Me parece bien. Ahora, el Mininter debe supervisar que la compañía a cargo del renting cumpla con lo estipulado en el contrato.