La asonada registrada en diferentes regiones del país motivó una reflexión de la presidenta Dina Boluarte, quien no descartó la posibilidad de acortar los plazos para un adelanto de elecciones inicialmente previstas para abril del 2024.

En declaraciones a la prensa, la mandataria informó que, dado que el cronograma electoral “lo maneja el Congreso”, ha solicitado una cita a la Comisión de Constitución “para que con ellos se puedan acortar los plazos” del que ella misma calificó como un “gobierno de transición”.

Boluarte precisó que de aquí a los comicios, su gobierno buscará “solucionar” los problemas inmediatos en agricultura, salud, educación y otros, y, en ese contexto, exhortó a la población a mantener la calma. “Todos tenemos derecho a protestar, pero no a generar vandalismo. (...) No entiendo por qué mis hermanos apurimeños se levantan en contra de su paisana cuando yo no he hecho nada para que esto se dé, (...) si estoy en situación de ser presidenta, no lo he pedido, vengo de una fórmula presidencial... Calmémonos, por favor; hagamos una mesa de diálogo”, pidió, al tiempo de insistir en que el suyo será “un gobierno dialogante”. “Está en nuestras manos bajar esta situación de crisis que no nos está haciendo bien como país”, subrayó.

Castillo ¿acorralado?

Boluarte, asimismo, se refirió una vez más a la fallida intentona golpista de su otrora compañero de fórmula Pedro Castillo y, al hacerlo, ensayó una suerte de justificación a sus actos violatorios de la Constitución al señalar que, en el último tramo de su gestión, a él “lo acorralaron” y no dejaron que ella, como vicepresidenta, se acercara para “aconsejarlo”.

Consultada por los periodistas, la jefa de Estado identificó a la expremier Betssy Chávez, Aníbal Torres, Alejandro Salas y Roberto Sánchez” como las personas que supuestamente cercaron a Castillo. “Es en ese tiempo que ha tomado esa decisión que muchos no entendíamos, no sabíamos. (...) A mí también me duele y consterna que esté detenido el expresidente”, prosiguió.

Al ser requerida sobre el calificativo de “usurpadora” que le endilgó Castillo, Boluarte sorprendió al mostrarse más que conciliadora con el golpista y decirle, incluso, “presidente”. “Lo conozco al presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y llorado por situaciones que aparecían. No creo que esas palabras sean de él, lo están utilizando, lo siguen manipulando; quien tiene que responder acá es Betssy Chávez, ella tiene que responder por esta crisis política que ha generado”, asintió como si el profesor de Chota fuera inimputable.

Ya en la noche convocó a un Consejo de Estado al que también asistió el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas.

Sabía que

La Junta de Portavoces del Congreso acordó convocar al ministro de Justicia, José Tello, para que fundamente ante el Pleno el proyecto de ley del Ejecutivo que plantea el adelanto de elecciones.

Todavía no se ha informado si la iniciativa sería exonerada del debate en comisiones.