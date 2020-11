Las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú evaluarán, en el transcurso del fin de semana, se reunirán para evaluar internamente la posición que tendrán sobre la moción de vacancia que se debatirá el lunes 9 de noviembre contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Otto Guibovich, vocero de Acción Popular, indicó que los miembros de su bancada discutirán en la víspera del pleno del lunes para tomar una posición. Por eso calificó que sería “prematuro” señalar si hay algún ánimo a favor o en contra de la vacancia.

“[¿El fin de semana van a reunirse?] Efectivamente, nosotros en víspera del pleno nos reunimos, deliberamos y vemos cuál será la posición de cada tema que se discuta. No puedo afirmar nada porque no nos hemos reunido”, indicó en declaraciones difundidas por Canal N.

Los voceros de Acción Popular y Podemos Perú se pronunciaron sobre vacancia contra Martín Vizcarra.

El portavoz de Acción Popular también dijo que no se podría indicar si es que la mayoría de las bancadas respaldaría la moción para retirar del cargo al jefe de Estado.

“Es prematuro decirlo. Es una situación diferente a la anterior (vacancia de setiembre). Sin embargo, sería adelantar opinión y como portavoz no podría hacerlo mientras no me reúna con los miembros de mi bancada [¿Se harán responsables de la decisión que tomen?] Cualquiera sea la decisión, tiene que ser respetuosa de la Constitución y responsables de lo que hagamos, sea en pro o en contra”, manifestó.

Aron Espinoza, vocero de Podemos Perú, precisó que su bancada se reunirá el sábado 7 de noviembre, antes del pleno para evaluar la posición que tomarán sobre la vacancia de Martín Vizcarra. Sin embargo, recordó que fueron ocho de once congresistas de Podemos los que respaldaron la moción para que pueda ser presentada.

“El sábado nos vamos a reunir los 11 congresistas de Podemos a fin de tomar una posición para el día lunes. En la bancada de Podemos, a pesar de haber decidido que cada congresista determine su voto, ocho firmamos la moción y nueve votamos para que entre al debate”, señaló.

Cabe recordar que tanto Acción Popular y Podemos Perú tuvieron a miembros de sus bancadas firmando la moción de vacancia contra Martín Vizcarra promovida por Unión por el Perú (UPP), así como votos a favor de que sea admitida al debate.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

"Canción sin nombre": La película peruana precandidata a los Óscar 2021