El partido político Acción Popular resolvió, en un plenario nacional desarrollado la tarde del jueves 19 de julio, retirar la candidatura a la alcaldía provincial de Coronel Portillo, en Ucayali de Luis Valdez Villacorta , personaje procesado por narcotráfico, lavado de activos y el crimen de un periodista.

En un comunicado publicado por la agrupación, se da cuenta de que la votación para concluir en esta decisión no fue unánime. Se abstuvieron de votar por el retiro de la postulación de Valdez, el congresista Edmundo del Águila Morote y Allen Kessel del Río.

Comunicado de Acción Popular sobre los resultados del plenario realizado el jueves 19 de julio. (Facebook Acción Popular) Comunicado de Acción Popular sobre los resultados del plenario realizado el jueves 19 de julio. (Facebook Acción Popular) (Facebook Acción Popular)

Mesías Guevara , presidente de AP, dijo a Perú21 que tanto Del Águila Morote como Kessel del Río “están comprometidos con el señor Valdez". "Ellos son los que, en su momento, han avalado este tipo de candidaturas de personajes cuestionados”, anotó.

Añadió que ambos respaldaron la candidatura a la región de Tacna de Wilfredo Sosa Arpasi, quien, según Guevara, está acusado de ser traficante de tierras.

Y EN EL CALLAO...

En el plenario de AP también discutieron sobre el retiro de la candidatura de Patricia Chirinos a la gobernación regional del Callao debido a que representó en procesos anteriores a Chim Pum Callao, organización cuyos líderes purgan condenas por corrupción o son investigados por lavado de activos. En el comunicado se observa que solo respaldaron su retiro Mesías Guevara, Bertha Arroyo y Luis Enrique Gálvez. En este caso, Guevara denuncia que hubo “un intercambio de favores”.

Comentó que Alejandro Montoya, Pedro Morales y Wilson Benzaquén votaron a favor de que se mantenga la postulación de Chirinos debido a que les hicieron un ofrecimiento.

“AP inscribió en Ica a dos candidatos a gobernador, Alejandro Montoya y al ex congresista fujimorista Eduardo Cabrera. El ofrecimiento que le habrían dado a Montoya para que vote por Patricia Chirinos, al parecer, era que iban a retirar la lista de Cabrera para que inscriban la de él. Lo han apoyado los ex parlamentarios Morales y Benzaquen”, manifestó.

“En el caso de Edmundo del Águila y Allen Kessel, ellos son los padrinos de Patricia Chirinos , siempre han abogado por ella. Han hecho un mal intercambio que perjudica claramente la imagen del partido”, concluyó.

LA RESPUESTA DE DEL ÁGUILA

¿Qué responde Del Águila? En comunicación con Perú21 dijo que no había causal para excluir a Chirinos de la contienda electoral ni existe padrinazgo.

"No hay padrinazjo. A la señora Chirinos la he visto una sola vez en mi vida y me pidió tomase una foto conmigo. Que la señora haya estado en Chim Pum Callao no es una causal para sacarla, sería una arbitrariedad", indicó.

"Que el señor Mesías Guevara responda por qué en Cajamarca (región de Guevara) postula gente que ha sido de Fuerza Popular, del Apra, de Vamos Perú, el partido símil de Chim Pum Callao en el Callao. Él no tiene coherencia. Menos del 3% de los postulantes de AP en Cajamarca son gente afiliada al partido. El señor Guevara tiene una discrepancia conmigo y por eso votó en contra de Chirinos", finalizó.