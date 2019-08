Acción Popular propone mesa de diálogo al Ejecutivo para debatir adelanto de elecciones

La bancada de Acción Popular se reunió esta mañana con el primer ministro Salvador del Solar en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para abordar la reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones generales al 2020.

La agrupación propuso la instalación de una mesa de diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo a fin de “conversar” sobre el proyecto.

“Lo que podemos decirles es que ha habido muy buena voluntad para conversar. Nosotros hemos pedido al primer ministro que, si es posible, se nombre una mesa de diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo para poder conversar y avanzar en las propuestas que el gobierno está queriendo hacer”, informó el vocero alterno de la agrupación, Víctor Andrés García Belaunde.

A su turno, el congresista Edmundo del Águila precisó que la intención de formar una mesa de diálogo es “recoger y tener una salida buena” a la propuesta del Ejecutivo.

“La iniciativa del congresista García Belaunde es formar una mesa de diálogo donde se permita poder recoger y tener una salida -creo yo- buena a todo esto. Hay que debatirlo, hemos presentado dos proyectos de ley que finalmente el Ejecutivo los ha tomado y los ha plasmado en uno solo”, destacó.

Cuestión de confianza

En otro momento, el congresista García Belaunde señaló que se le hizo presente al primer ministro que este proyecto de reforma constitucional “no puede ser observado” por el Ejecutivo ni tampoco se puede hacer cuestión de confianza respecto de él.

“Nosotros le hemos dicho al primer ministro (...) que un proyecto de ley de modificación constitucional no puede ser observado por el Ejecutivo, y si no puede ser observado por el Ejecutivo tampoco puede dar origen a una cuestión de confianza. No procede una cuestión de confianza cuando se trata de proyectos que quieren reformar la Constitución”, explicó el parlamentario.