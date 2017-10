Acción Popular otorgará voto de confianza a gabinete Aráoz pero se mantendrá a la expectativa

El portavoz de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde confirmó esta tarde que su bancada le otorgará el voto de confianza al gabinete que encabeza Mercedes Aráoz, pero apuntó que serán vigilantes a la gestión de los ministros.

Tras escuchar el discurso de Aráoz ante el Parlamento, el legislador lanzó una frase de advertencia a la presidenta del Consejo de Ministros: "Vamos a darle el voto de confianza, pero como ella (Aráoz) bien dice, la confianza no se regala, se gana; hoy es voto de confianza, mañana será un voto de expectativa".

García Belaunde cuestionó que el gobierno no haya podido fomentar el crecimiento económico del país "pese a tener un presidente economista". "Kuczynski fue elegido presidente por ser economista, pero ha pasado un año y medio y estamos de mal en peor, se han perdido 155 mil empleos, 30 mil empleos adecuados pasaron a ser inadecuados, ¿Dónde está el equipo económico de este gobierno?", expresó.

Asimismo, criticó que la primera ministra no haya hecho referencia a cómo afrontar la corrupción fomentada por la empresa Odebrecht en el Perú y, en esa línea, lamentó que el Estado dependa de compañías como esta para realizar obras de infraestructura.

"¿Quiénes han hecho esos 61 proyectos? ¿el Estado o la iniciativa privada? Las empresas constructoras en el Perú planifican el desarrollo del país y, obviamente, para ganar ellas con sus socios y supervisores; eso es gravísimos, hemos hecho una Interoceánica de 4 mil millones de dólares cuando hemos podido hacer diez líneas de tren (con ese dinero)", apuntó.

El congresista agregó que "el gobierno debería liderar la lucha anticorrupción y no lo ha hecho" y recordó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski "no demuestra" una postura firme porque no acepta recibir a la comisión Lava Jato. "Puede venir a hablar, pero no lo que hacer", dijo.