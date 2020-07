La bancada de Acción Popular no es lo que el partido ofreció en las últimas elecciones. Apoyan leyes populistas, sus congresistas muestran diferencias ideológicas y no votan en bloque. Mesías Guevara, presidente de la agrupación y gobernador de Cajamarca, reconoce las falencias pero tampoco ve soluciones.

¿Usted se siente representado por la bancada de Acción Popular (AP)?

Hay que precisar que, en estos momentos, en la bancada de AP hay varias posiciones. Sin lugar a dudas hay un sector importante con el que pensamos igual. Incluso, que tiene una visión de futuro de Perú bastante parecida a la mía.

¿Cuál sector?

Básicamente los que tienen una visión de desarrollo del Perú de manera integral que involucra a las provincias, a las zonas rurales y, sobre todo, al desarrollo permanente y constante de los servicios públicos, de lo que significa un Estado de servicio. Esos son los congresistas de provincia, fundamentalmente.

AP, la bancada mayoritaria (25 miembros), es criticada por haber apoyado la inmunidad, pese a que en campaña varios expresaron su apoyo a que sea eliminada.

Hablar de una bancada mayoritaria no es tan cierto porque Alianza para el Progreso tiene una representación de 22 congresistas, es decir, un empate técnico. Y ahí creo que la bancada no está teniendo la suficiente fuerza como para decidir cosas a nivel nacional.

Pero, por esa mayoría, ustedes tienen al presidente del Congreso que también es responsable de todo lo que viene pasando.

Pero es una mayoría muy relativa porque se hizo una alianza con APP, Somos Perú y Podemos para poder llegar a una gestión con estabilidad en el Congreso. Hay una responsabilidad de mal manejo que no solo corresponde a AP, sino a las cuatro fuerzas que forman la Mesa Directiva. Encuentro injusto que por todos los desaciertos que hay en el Legislativo se culpe a mi partido.

Aunque los integrantes de AP han mostrado sus diferencias.

Es cierto. El peso específico de AP es relativo, no absoluto, en cuanto a la mayoría parlamentaria. En lo que se refiere al comportamiento de la bancada, es cierto que esas diferencias no le hacen bien al bloque y menos al Congreso.

¿Qué opina de la abstención de 14 congresistas en la votación de inmunidad del sábado pasado?

A mi modo de ver, es un gravísimo error irse por ese sentido porque, con cinco votos más, ya hubiéramos aprobado la reforma. En mi opinión estaba muy bien redactado el primer dictamen.

¿No cree que las diferencias que hay en la bancada de AP es reflejo de lo que sucede en el partido? Usted es presidente de AP, pero emergen otras figuras como Raúl Diez Canseco y Alfredo Barnechea. ¿Quién lidera el partido?

El partido tiene un Comité Político donde se genera una opinión política nacional y, en virtud de ello, damos la opinión oficial. Por eso, el último sábado nos vimos obligados a enviar una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino (AP), para que convoque a un Pleno extraordinario. Existe una palabra clave que no se respeta: institucionalidad. Y lamento que los partidos políticos y el sistema propio estemos en crisis. Y esa crisis se ve reflejada en AP, donde hay gente que corre como llaneros solitarios y se desbocan por esa falta de institucionalidad.

¿Se refiere a la bancada o al partido?

En general. Aquellas personas que has mencionado que se hacen llamar líderes del partido. Estoy de acuerdo con que todos den su opinión política, no hay problema. Sin embargo, no se pueden irrogar la representación de un partido. Ahí sí hay una falla. No es bueno tomarse la representación de algo que no se tiene.

¿Cómo evalúa el impacto del comportamiento de sus congresistas? ¿No cree que mella la imagen de AP?

Pienso que todo es perfectible. Y el Congreso tiene la obligación de enmendar rumbos. Tienen que tener una praxis política más seria, contundente y que responda a las expectativas nacionales y no solo obrar de manera errática. La bancada de AP tiene un gran desafío, que es el de mejorar su actuación en la nueva legislatura.

¿Ve una bancada populista por los proyectos que ha apoyado o impulsado?

No solo la bancada de AP, sino todo el Congreso. Están en una actitud populista, pensando en las elecciones de 2021, otros en 2022.

¿Se están perfilando para 2021 con algún candidato?

En el Comité Electoral esperamos que pase la emergencia para convocar a un plenario y se ponga a consideración el cronograma electoral y ahí elegiremos a la plancha presidencial. Hay tres precandidatos que han mostrado su deseo de postular.

¿Quiénes?

Raúl Diez Canseco, Alfredo Barnechea y Yonhy Lescano.

Parece que usted, con dos de ellos, no tiene cierta afinidad...

Tanto Barnechea como Raúl Diez Canseco, sobre todo el segundo en una entrevista, marcó la cancha en la que puso quiénes eran sus amigos y quiénes no. Dijo que yo no soy su amigo. No me muero por serlo. Definitivamente, estamos en veredas distintas.

AP cumplió (ayer) 64 años de fundación. ¿Cree que la visión de Belaunde continúa, se honra su proyecto?

Pienso que si estuviera vivo, ese tipo de actitudes no ocurrirían. Conociendo su pericia política, daría las directivas de manera adecuada y por supuesto que los congresistas y militantes no tendrían esta actitud. Creo que hay un gran porcentaje de la militancia que seguimos el camino de Belaunde y, como en toda institución, siempre hay otra minoría que está lejos de ese pensamiento.

