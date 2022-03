Las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López a la Fiscalía de Lavado de Activos no solo desestabilizó a la bancada de Acción Popular, señalando a cinco de sus congresistas como presuntos miembros de una mafia que operaría en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que puso los reflectores sobre el partido de la lampa y sus vínculos con el gobierno de Pedro Castillo.

Juan Carlos Mori y Raúl Felipe Doroteo son dos de los que responderían al alias ‘Los Niños’, bautizados así por el mandatario, de acuerdo al testimonio de López. Y no se quedó allí. En otra parte de su declaración, constatada por Perú21, señaló que sabe que Yonhy Lescano es asesor de un tercero, en alusión al exlegislador de AP y actual vocero de Perú Democrático, Carlos Zeballos.

Las visitas a Palacio

¿A quién obedecen los legisladores acciopopulistas? Al parecer no a sus líderes. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no ha sabido conducir a sus compañeros de AP. Este escándalo solo confirma que no tiene el liderazgo para seguir al frente del Legislativo.

Según el registro de visitas de Palacio, otros que visitaron de forma recurrente la sede del Ejecutivo fueron los acciopopulistas Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

El registro da cuenta que Doroteo acudió seis veces, entre agosto de 2021 y febrero de este año. En dos de los encuentros coincidió con Juan Carlos Mori, quien visitó al mandatario al menos 14 veces en el mismo periodo.

Doroteo, Mori, Espinoza Flores y López también estuvieron juntos en Palacio el 25 de agosto de 2021, cuando se debatía el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido. Ellos permanecieron en el lugar por más de dos horas, junto a sus compañeros Luis Aragón, Wilson Soto, Marleny Portero y el vocero Elvis Vergara, quien contrario a la reacción del partido, respaldó a los sindicados por Karelim López. Óscar Zea (Perú Libre), hoy ministro de Agricultura, también estuvo presente.

Este último grupo apoyó al gabinete de Bellido y cuatro meses después, cuando se discutía una moción de vacancia contra el jefe de Estado, Doroteo y López se volvieron a reunir con Castillo. Casualmente, cuando llegó el momento de la votación, Acción Popular votó en bloque contra la moción.

El secretario general del partido de la lampa, Edmundo del Águila, aseguró que tanto Doroteo como Mori afrontan un proceso en la Comisión de la Secretaría de Disciplina de AP.

“Ambos han sido citados por la comisión, también estamos citando a otro grupo que, si bien no es nombrado por Karelim, sus nombres vienen circulando en los medios”, precisó a Perú21, sin revelar sus identidades para evitar “mayores especulaciones”.

Aclaró que son “un partido de oposición constructiva” y que no está entre sus funciones “acompañar al gobierno”. “Los militantes de AP no pueden tener puestos de confianza”, expresó, pese a que uno de sus militantes, Carlos Pérez Ochoa, trabaja como asesor parlamentario del Minem.

La crisis del partido

Para el excongresista de AP, Víctor Andrés García Belaúnde, parte del desorden que se vive al interior del partido es responsabilidad del JNE y de la ONPE, que desde hace tres años no reconocen sus elecciones internas.

“De ser un partido sólido con más de 75 años de historia, nos hemos convertido en un partido paria, con un presidente (Mesías Guevara) que ya terminó sus funciones hace más de dos años pero que no se puede ir porque no hay quien lo reemplace, y con un secretario general recién nombrado que las autoridades no reconocen. Si las máximas autoridades (JNE y ONPE) no reconocen nuestros procesos, los militantes tampoco lo harán”, lamentó.

Asimismo, indicó a este diario que en el último año hubo 70 mil nuevos inscritos en la organización política. “¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Nadie sabe, ¿conocen al expresidente Fernando Belaúnde o las bases del partido? ¿Han tenido formación política? ¡Quién sabe! Si lo que dice Karelim es verdad, significa que el partido se está llenando de ratas”, advirtió.

Tenga en cuenta

Angie Ruiz, quien trabajaba como personal técnico en el despacho de Karol Paredes (AP), renunció al cargo luego de que se revelara una fotografía suya con Karelim López.

De acuerdo con Karelim López, ‘Los Niños’ estarían vinculados a las empresas que ganaron seis cuestionadas licitaciones con el MTC por S/580 millones.

El analista Gerardo Távara señaló a este diario que “ es normal que existan distintas posturas en una bancada, pero en algunas votaciones hubo un constante respaldo a propuestas del Ejecutivo por parte de un bloque que supuestamente es oposición ”.

”. “ Otra evidencia de la ruptura en AP es que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (AP), rara vez encuentra respaldo en sus pares. Más bien se muestra con legisladores de FP, RP, Avanza País y hasta de APP ”, indicó Távara.

”, indicó Távara. Acción Popular tiene 15 escaños en el Parlamento. Pese a ello, no apoyaron la primera censura a Juan Silva, y anunciaron su abstención en la segunda censura.

“No respaldamos presuntos actos de corrupción; como partido hemos abierto una investigación”, Edmundo del Águila, indicó el secretario general de Acción Popular.

