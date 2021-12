Ante los enfrentamientos en redes sociales entre el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, y el presidente del partido, Mesías Guevara, por quien representa de manera legítima a la organización de la lampa, esta última aclaró, a través de Twitter, que el mandato de Guevara está vencido y, por tanto, la representación recae en Del Águila.

“(Mesías Guevara) se le olvidó mencionar que su mandato venció y que la inscripción es solo un trámite. Tenemos secretario general, es Edmundo del Águila; usted por favor ya deje de usurpar funciones”, señaló Acción Popular.

LA CUNA DE LA PELEA

Todo empezó la noche del último miércoles, cuando la Presidencia del Perú informó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, se había reunido con representantes políticos con participación parlamentaria para abordar temas de interés nacional.

Entre los asistentes a dicha reunión, estaba Guevara. De inmediato, Del Águila se pronunció y precisó que la participación del también gobernador regional de Cajamarca fue “a título personal y no compromete a AP con sus acuerdos”.

Guevara no se quedó callado, y le respondió. “En mi calidad de presidente de Acción Popular aclaro que el correligionario Edmundo del Águila no está reconocido e inscrito por el JNE; por lo tanto, no representa al partido. La reunión convocada por el presidente Castillo no ha sido para tomar acuerdos, menos para negociar”, refirió, ignorando que el 19 de diciembre, el JNE declaró improcedente el pedido para anular las elecciones internas en Acción Popular, ratificando así la autoridad de Del Águila.

Tenga en cuenta

En las reuniones con Castillo llamó la atención la presencia del secretario general de Lima de Avanza País, Luis Flores. Esto, pese a que Patricia Chirinos desmintió la participación de su partido. Tras la cita, Flores declaró que el presidente “quiere encaminar el país”.

